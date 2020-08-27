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Олег Мельник

Прогноз по IT-рынку Украины на 2020–2024 гг. Update

27 августа 2020 г., 14:43

За последний месяц произошло два события, которые заставили опять заняться пересчетом прогноза на ближайшие годы.

1.Министерство экономики обновило свой прогноз на 2020–2022 годы;
2.Стал доступен очень основательный консенсус прогноз на 2020–2024 годы, который позволил подтвердить озвученную в прошлой публикации теорию о том, что нас ждут как минимум пять лет роста.

Но и это еще не все — в процессе тщательного анализа доступного массива данных оказалось, что рынок не только склонен к пятилетнему циклу, но и каждый год в этом цикле имеет свою закономерность, а именно похожий показатель роста.

Это позволило спрогнозировать нашу пятилетку чуть точнее и оказалось, что львиная доля роста, который предположительно нас ждет впереди, приходится именно на второй год цикла, то есть на 2021-й. На это позитивной ноте и закончим в этом месяце.

Обновленный график:

Прогноз по IT-рынку Украины на 2020&ndash;2024 гг. Update

Текущая таблица прогноза:

Прогноз по IT-рынку Украины на 2020&ndash;2024 гг. Update

Прогноз по сегментам и рекомендации по работе на сокращающемся рынке остаются без изменений.


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