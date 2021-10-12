Прогноз объема внутреннего IT-рынка Украины на 2021-2026 годы (версия 21.10)

12 октября 2021 г., 16:30

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Продолжается процесс ухудшения прогнозов на текущий год, при этом немного улучшаются цифры роста 2022 и последующего годов. Несмотря на всплеск количества заболеваний в августе-октябре, рост ВВП Украины в текущем году будет ориентировочно на уровне 4,1%. Рост экономики позволит IT-рынку в 2021 г. также вырасти примерно на 20% до ~$1575 mln., но уровень 2019 г. будет достигнут и преодолен только в 2022 г. Основная причина, которая повлияла на уменьшение прогноза роста с 22% до 20% – продолжающиеся проблемы с производством и логистикой. Несмотря на то, что есть пессимистичные оценки о продолжении проблем в данных сферах еще на год-полтора, я настроен более оптимистично и предполагаю, что в течение полугода сроки поставок стабилизируются в разумных рамках, что поможет рынку восстановиться.

Все аналитики в последние пару месяцев дружно утверждают, что 2022 год будет годом восстановления и, несмотря на возможные всплески заболеваемости, в целом рынок наконец-то встанет на привычные рельсы и продолжит свое развитие.

Уточнения и изменения в прогнозах со времени последней публикации:

KSE forecast 2021 (5.08.21) – Киевская Школа Экономики ухудшила прогноз роста ВВП в 2021 г. до 3,6% в сравнении с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшила прогноз роста ВВП на 2022 год – 4,4% в сравнении с 2,7%. Восстановление экономики до уровня, предшествовавшего пандемии, предполагается только ближе к окончанию 2022 г.

Fitch Ratings forecast 2021 (7.08.21) – агентство Fitch Ratings оставило прогноз на 2021 г. без изменений (+4,1%), улучшило прогноз роста ВВП в 2022 г. до 3,9% (ранее прогнозировалось 3,8%) и ожидает роста в 2023 г. на уровне 3,5%.

Morgan Stanley forecast 2021 (27.08.21) – агентство Morgan Stanley ухудшило прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,4% (ранее ожидалось 4,5%). В 2022 году аналитики агентства ожидают роста ВВП Украины на уровне 4,2%.

Oxford Economics forecast 2021 (30.08.21) – Oxford Economics уменьшил прогноз на 2021 год до 4% (было 4,4%) и прогноз на 2022 год до 3,5% (вместо 4,2% ожидавшихся ранее).

The World Bank forecast 2021 (6.10.21) – Мировой Банк оставил прогноз на 2021 год на уровне 3,8%, но немного улучшил прогноза на 2022 (с 3,1% до 3,5%) и 2023 (с 3,1% до 3,7%) годы.

Текущая таблица прогноза:

Текущий график:

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