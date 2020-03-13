Прогноз глобальных ИТ-расходов вновь ухудшен

13 марта 2020 г., 10:25

В оперативном порядке аналитики вносят коррективы в ранние прогнозы развития ИТ-отрасли. В IDC полагают, что масштабная вспышка коронавируса существенно снизит расходы на аппаратное обеспечение в первой поливне 2020 г. Траты на ПО и услуги также сократятся, однако динамика будет менее резкая.

При пессимистическим сценарии общемировые расходы на ИТ в 2020 г. увеличатся лишь на 1%, тогда как ранее ожидался рост не менее, чем на 4%. Причем, в ближайшие недели возможен очередной пересмотр прогнозируемых цифр в сторон ухудшения.

Согласно февральским прогнозам аналитиков, рост ИТ-расходов в нынешнем году ожидался на уровне 4,3% в постоянной валюте. В январе прогноз говорил о росте на 5%, что было подкреплено высокими продажами ПК в финальной четверти 2019 г., очередным циклом обновления смартфонов на фоне повышенного интереса к 5G, а также набирающей обороты цифровой трансформацией бизнеса.

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