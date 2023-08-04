Проекти з децентралізації генерації посилять стійкість енергосистеми України

4 августа 2023 г., 10:35

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У межах підготовки до опалювального сезону по всій території України здійснюються заходи з децентралізації генерації. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в Одесі після виїзної наради щодо стану виконання заходів з відновлення та захисту на енергетичних об’єктах критичної інфраструктури і підготовки до опалювального сезону 2023-2024.



«Децентралізація генерації реалізується, і не тільки в Одесі, а взагалі по Україні. Тому що децентралізована енергосистема - найскладніша з погляду мішені для атак. Коли буде багато альтернативної енергетики, газотурбінних генерацій, то влучити в них дуже складно, адже вони розпорошені по території всієї держави», - наголосив міністр.



Герман Галущенко зазначив, що тільки в Одеській області реалізується кілька проектів у цьому напрямку.



За словами очільника Міненерго, торішній досвід проходження опалювального сезону під прицільними ворожими атаками на енергетичні об’єкти дозволив напрацювати рішення, які посилять захист критичної інфраструктури майбутньої зими.



«Генеральний штаб відпрацював відповідні рішення щодо того, як має виглядати захист. Конкретно в Одесі найбільше пошкоджень енергетиці було завдано саме дроновими атаками. Це до 80% загальних пошкоджень. Наразі відпрацьовується як посилення протиповітряної оборони для захисту від ракет, так впроваджуються й інші інструменти - для захисту від дронів», - зазначив Герман Галущенко.

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