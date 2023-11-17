Проект «Вlack Box» завдав рф збитків майже на міліард доларів

17 ноября 2023 г., 11:41

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Фонд «Повернись живим» у рамках ініціативи «Вlack Box» торік придбав для Головного управління розвідки Міністерства оборони України безпілотники українського виробництва «Бобер».

Як зазначається, це — не єдина складова проєкту, але те, що вже наразі можна озвучити.

«Даний баражуючий боєприпас здатний знищувати важливі військові цілі противника на оперативно-тактичній та стратегічній глибині на відстані до 800 кілометрів. Завдяки цьому та іншим засобам з Black Box ми зменшували та зменшуємо наступальний потенціал противника», — розповів про БПЛА «Бобер» співробітник одного зі спецпідрозділів ГУР на позивний «Колібрі».

Збір на проєкт «Вlack Box», метою якого є зниження наступального потенціалу ворога, «Повернись живим» та блогер Ігор Лаченков оголосили 15 листопада 2022-го. Не розкриваючи жодних подробиць, на нього вдалося акумулювати 230 мільйонів гривень.

«Що у «Black Box»? Це питання ми чуємо відколи стартували проєкт, і сьогодні, рівно за рік від початку ініціативи, готові на нього відповісти. Спільно з Ігорем Лаченковим збираємо 15 000 000 гривень для бійців ГУР МОУ, які безпосередньо працюють з «коробкою». Щойно сума буде акумульована - частково розкажемо про вміст «Black Box», - повідомила прес-служба Фонду зранку 15 листопада.

Усю необхідну для бійців ГУР суму на «монобанку» українці зібрали трохи більше ніж за добу. На ці 15 мільйонів гривень Фонд придбає для «Колібрі» та інших бійців, які працюють з «коробкою», автівки з комплектуючими. Транспорт підвищить мобільність спецпризначенців і дозволить їм ефективніше «діставати» окупантів.

За перші 8 місяців 2023 року «Black Box» завдав ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів, за даними Головного управління розвідки. «Бобер» успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України і на військових об’єктах на ворожій території. Наприклад, поцілив у важливе підприємство ворожого військово-промислового комплексу — завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, які запускають із літаків тактичної авіації. Також влучив у сховище, де росіяни зберігали ракетні частини до балістичних ракетних комплексів «Іскандер».

«Насправді «Black Box» - це перша велика інвестиція Фонду в українські дрони-камікадзе дальнього радіусу дії, - зазначив директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. - Ще влітку минулого року ми придбали у виробника 10 БпЛА на 40 мільйонів гривень, що їх задонатили благодійники на наші загальні рахунки. Коли ж побачили, що вони дають хороший результат - вирішили масштабувати проєкт, розгорнути виробництво і запустили публічний збір. Завдяки довірі до «Повернись живим», тоді ми менше ніж за місяць зібрали 230 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів додали так само з загальних рахунків. Команда Фонду дуже задоволена результатом, адже загалом 280 мільйонів гривень завдали ворогу збитків вже більш ніж на 900 мільйонів доларів. Це — колосальний результат у зменшенні наступального потенціалу окупаційних військ!».

Торік до збору на проєкт «Вlack Box» долучилося все українське суспільство — громадяни і бізнес, зокрема, компанії PLVision, EVA, Intellias, COMFY, Sombra, Uptech, MTI hi-tech distribution, Uklon, ELEKS та інші.

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