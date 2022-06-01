Продовжується відновлювання електропостачання у всіх регіонах

1 июня 2022 г., 10:15

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Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 35 тисячам споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії.



Зокрема, в Харківській області – 15 тисячам, Донецькій – 8,3 тисячам, Запорізькій – 7,3 тисячам, Херсонській – 3,8 тисячам, Дніпропетровській – 450 споживачам, Миколаївській – 150 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 31 травня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 736 населених пунктів, загалом близько 647,6 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 356,6 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 74,9 тисяч споживачів.



Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.



В центральному регіоні продовжується відновлення підстанції та повітряної лінії 750 кВ.



Одночасно проходять ремонтні роботи на двох лініях 330 кВ.



Відновлюють обладнання класу напруги 330 кВ і на сході. На підстанції ремонтують вимикачі, йде монтаж розподільчого устаткування. На двох повітряних лініях міняють пошкоджену ізоляцію, ремонтують кріплення, монтують та установлюють дистанційні розпірки. Ще одна лінія 330 ремонтується на південному сході – встановлюються з’єднувачі та розпірки, ліквідуються пошкодження.



В північному регіоні на підстанції 330 кВ встановлюється обладнання захистів та монтуються кабельні канали.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС контролюється російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.



Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів. Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист