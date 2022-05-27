Продовжується відновлення роботи мобільного звʼязку та доступу до інтернету у постраждалих районах

27 мая 2022 г., 8:25

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Держспецзвʼязку повідомило про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 18:00 26 травня.



Фахівці Київстару відновили покриття у Луб'янці та Тетерівському Київської області. Запустили додаткові вежі у Чернігові, та 10 – у Харкові в районі Салтівки. Ще 14 базових станцій запрацювали у Харківській області.



Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку погодив відновлення будівництва базової станції lifecell у Львівській області. Після початку її роботи вдасться значно покращити стабільність покриття. Це надзвичайно важливий проєкт, адже в цей регіон переїхали чимало українців, які тікали від війни.



За координації НЦУ фахівці "Датагруп" забезпечили налаштування додаткових точок доступу до мережі "Інтернет" у Миколаївській області для безперебійного доступу до інтернету об’єктів критичної інфраструктури.



Фахівці “Укртелекому” оперативно зреагували на погіршення якості послуг міжміського, міжнародного телефонного зв’язку та доступу до інтернету в місцях бойових дій Запорізької області. Протягом кількох годин вдалося повністю відновити зв'язок і доступ до мережі.



Водночас ремонті бригади “Укртелекому” завершили ремонтно-відновлювальні роботи в Одеській області. Тож тепер інтернет є в усіх містах і селах, де компанія надає послуги.



На Херсонщині відновлено надання послуг ще у двох населених пунктах. І зараз в області інтернет доступний вже у 82% населених пунктів, де є мережі оператора.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист