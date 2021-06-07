Продажи в экосистеме App Store в 2020 году выросли на 24%

7 июня 2021 г., 9:35

0

Tweet

Компания Apple назвала оборот продаж и платежей в экосистеме App Store. В 2020 году он составил 643 млрд долл. - это на 24% больше по сравнению с предыдущим годом.



Как отмечается, независимое исследование, проведённое экономистами Analysis Group, показало, что разработчики, продающие товары и услуги в самых разных категориях, смогли расширить свой бизнес и выйти на международный уровень. Авторы приложений помогают людям оставаться на связи, заботиться о здоровье и находить развлечения, в то время как App Store помогает самим разработчикам адаптироваться к новым условиям и делать технологии доступными для потребителей.



В ходе исследования под названием A Global Perspective on the Apple App Store Ecosystem (Глобальный взгляд на экосистему Apple App Store) специалисты проанализировали, как App Store поддерживал представителей малого бизнеса и какие возможности предлагались в плане инклюзивности и развития экономики разных стран мира. Количество малых разработчиков во всём мире выросло на 40% с 2015 года и составило более 90% от общего числа разработчиков в App Store. В рамках исследования малыми считались разработчики, имеющие менее 1 миллиона скачиваний и менее 1 млн долл. прибыли от всех своих приложений в год.



Более четверти малых разработчиков, продающих цифровые товары и услуги в App Store, увеличивали свои доходы в среднем на 25% каждый год за последние пять лет. Почти 80% малых разработчиков в App Store активно продают свои продукты сразу в нескольких странах — в среднем у каждого разработчика есть доход от пользователей из 40 стран мира.



App Store даёт возможность выйти на международный рынок всем, независимо от масштабов бизнеса. А значит, разработчики могут создавать инструменты не только для своей компании, но и для коллег и представителей местного сообщества.



Для целого ряда разработчиков в App Store путём к успеху стали приобретения и публичные предложения, позволившие продолжить развивать бизнес. По самым скромным подсчётам, в Европе и США более 75 компаний, занимающихся в основном разработкой и продажей приложений для iOS, были преобразованы в открытые акционерные общества или куплены другими компаниями — общая их стоимость составила более 510 млрд долл. на момент преобразования или продажи.



Например приложение Bumble было выпущено в 2014 году командой, в которой было меньше 20 человек. Через семь лет Bumble Inc. стала владельцем не только одноимённого приложения, ориентированного в первую очередь на женщин, но ещё и приложения для знакомств Badoo, которое ежемесячно набирает 42 миллиона активных пользователей во всём мире. Публичное размещение акций Bumble Inc. в феврале 2021 года принесло 2,2 млрд долл., и компания утверждает, что экосистема App Store и iOS «непосредственно связана» с её успехом.



Как отмечают в компании, у каждого приложения в App Store свой путь к успеху. Цель Apple — дать каждому разработчику, независимо от масштаба его предприятия, все инструменты, необходимые для успешного развития бизнеса и создания самых лучших приложений для пользователей.



Исследование показало, что App Store позволяет разработчикам любого масштаба продавать свои продукты в 175 странах и регионах.



Сегодня App Store, по уверениям Apple, дает всё необходимое для безопасной обработки международных транзакций. Система поддерживает 40 языков, 45 валют и почти 200 методов оплаты.



Apple помогает успешному сообществу малых разработчиков создавать приложения, предоставляя более 250 000 API в составе 40 различных комплектов разработки программного обеспечения. Во многих случаях с их помощью можно быстро и просто добавить в приложение необходимые функции, в том числе задействовать самые современные технологии, такие как машинное обучение и средства дополненной реальности. А разработчики могут сосредоточиться на своих областях специализации.



Как сообщается, динамичность экосистемы App Store основана на её связи с большим, постоянно расширяющимся сообществом разработчиков, которые пользуются учебными ресурсами Apple и инструментами для программирования. Академии Apple предлагают курсы для начинающих разработчиков и тех, кто хочет расширить свои знания. Более 10 тыс. выпускников Apple Developer Academy уже выпустили более 1500 приложений.



Магазин App Store был открыт в 2008 году. Это самая безопасная и самая необычная площадка для публикации приложений. Сейчас App Store предлагает 1,8 миллиона приложений, и его еженедельно посещает более полумиллиарда пользователей из 175 стран мира.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!