Продажі у сегменті гарнітур AR/VR знизяться на 8,3% у 2023 році,

22 декабря 2023 г., 14:35

0

Tweet

Згідно з новими даними щоквартального звіту IDC про ринок гарнітур доповненої та віртуальної реальності, очікується, що світові поставки цих продуктів скоротяться на 8,3% в річному обчисленні до 8,1 мільйона одиниць у 2023 році, попри запуск нових пристроїв протягом року.



Як зазначається у дослідженні, PSVR від Sony та Quest 3 від Meta, безумовно, були добре сприйняті, але макроекономічний тиск на домогосподарства в поєднанні з уповільненням витрат у комерційних сегментах пригальмували зростання.



Однак 2024 рік обіцяє стати роком значного відновлення, оскільки очікується, що поставки гарнітур доповненої і віртуальної реальності зростуть на 46,4%. Повернення у форму відбувається завдяки цілорічній доступності Quest 3 від Meta, а також Vision Pro від Apple. Останній, як очікується, приверне багато уваги, але, швидше за все, буде продано менше двохсот тисяч одиниць за рік. На противагу цьому, Meta, лідер ринку в III кв. 2023 року, який захопив 55,2%, вже встиг відвантажити більш ніж у 10 разів більше, ніж очікує Apple, за перші три квартали 2023 року (до запуску Quest 3) і, ймовірно, відчує річне зростання у наступному році.



«Хоча нові VR-гарнітури, як очікується, збільшать обсяг продажів, вони також ризикують відштовхнути деяких споживачів, оскільки середні ціни на них мають тенденцію до зростання, - заявив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі відстеження мобільних і споживчих пристроїв в IDC. - Висока ціна Vision Pro, швидше за все, обмежить використання пристрою для бізнесу, в той час, як Quest 3, який є більш доступним, також розширює межі гаманців споживачів, роблячи VR задоволенням для заможних людей, особливо в міру того, як виробництво старіших і більш доступних гарнітур скорочується».



Тим часом очікується, що у 2024 році AR-гарнітури також зростатимуть завдяки появі дешевших прив’язних гарнітур від таких компаній, як Xreal та Rokid, які, як правило, слугують заміною монітора, підвищуючи продуктивність або покращуючи досвід споживання медіа. Більш досконалі автономні гарнітури, такі як HoloLens 2 від Microsoft або Magic Leap 2, продовжуватимуть поширюватися, хоча й повільніше, ніж прив’язані AR-гарнітури. Прогнозується, що в цілому поставки гарнітур доповненої реальності досягнуть 845 000 у 2024 році, що на 85,6% більше, ніж у цьому році.



«Очікується, що обсяги поставок гарнітур доповненої і віртуальної реальності зростатимуть повільніше, ніж гарнітур віртуальної реальності, але диверсифікація між різними продуктами все більше задовольнятиме потреби, - додав Рамон Т. Лламас (Ramon T. Llamas), директор з досліджень у програмі доповненої і віртуальної реальності IDC. - Доповнена реальність з ефектом занурення в 3D та інтерактивна доповнена реальність все ще привертатимуть найбільшу увагу і знайдуть свій шлях до корпоративних користувачів. Допоміжна реальність (AR-гарнітури, які просто показують контент в межах прямої видимості користувача) також матиме свою аудиторію і може розширитися до споживачів з іграми та мультимедіа. Нарешті, нещодавня увага до змішаної реальності підвищить популярність доповненої реальності, особливо для тих, хто тільки хоче або потребує досвіду роботи з AR».

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків