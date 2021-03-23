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Продажи техники с голосовым управлением выросли в полтора раза

23 марта 2021 г., 11:05
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Продажи техники с голосовым управлением выросли в полтора раза

Согласно оценкам аналитиков компании GfK, глобальный рынок потребительской техники и электроники (за вычетом Северной Америки) в 2020 г. вырос на 2% и составил 799 млрд. долл.

На рынках EU7 (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия) динамичнее других увеличились продажи «умных» продуктов, которые приросли на четверть до 28 млрд. долл. Ввиду необходимости потребителей оставаться дома повышенным спросом пользовались роботы-пылесосы, приборы для приготовления пищи и детекторы опасности.

Сбыт товаров категорий умных развлечений и офиса (Smart Entertainment & Office) в условиях пандемии повысился на 19%. Такие показатели в значительной степени обязаны продажам телевизоров. Между тем, спрос на умные гарнитуры практически удвоился в 2020 г.

Кроме того, пандемия стимулировала интерес к здоровью и гигиене, что стимулировало рост продаж малой бытовой техники и категорий Smart Health (роботов-пылесосов, приборов для личной диагностики, фитнес-трекеров, запястных спортивных компьютеров и т.д.). Эти сегменты в EU7 прибавили 41%. Ключевая категория роботов пылесосов выросла в денежном выражении на 43%. Продажи умных приборов для приготовления пищи увеличились на 72%. Так, например, умные встроенные плиты добавили 48%.

Виртуальный динамик становится залогом успеха умного дома, поскольку голосовое управление становится способом взаимодействия потребителей с умной техникой. В 2020 г. продажи техники с голосовым управлением выросли почти на 61%, что сделало такие приборы бестселлерами года.

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