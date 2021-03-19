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Продажи смартфонов в 2021 г. вырастут более чем на 11%

19 марта 2021 г., 10:25
Продажи смартфонов в 2021 г. вырастут более чем на 11%

Gartner ожидает не менее 1,5 млрд смартфонов, проданных конечным пользователям в 2021 г. Если прогноз подтвердится, то результат предыдущего года удастся улучшить на 11,4%.

Основной причиной высокой, как для этого зрелого рынка, позитивной динамики будет отложенный спрос. В период неопределенности, вызванной обширной пандемией COVID-19, пользователи все чаще откладывали обновление имеющихся гаджетов до лучших времен, зачастую перенаправляя средства на более важные статьи расходов.

Кроме того, на фоне активного расширения покрытия, потребители находились в ожидании более доступных смартфонов с поддержкой 5G. Массовое появление подобных моделей стоимостью от 200 долл. началось ближе к концу 2020 г. Как ожидается, за 5G-смартфонами в 2021 г. будет уже не менее 35% мирового рынка, что соответствует 539 млн отгруженных аппаратов. Для сравнения, в 2020 г. потребители освоили 213 млн 5G-смартфонов, а в 2019 г. — не более 17 млн аппаратов.

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