Продажи смартфонов в 2021 г. вырастут более чем на 11%

19 марта 2021 г., 10:25

Gartner ожидает не менее 1,5 млрд смартфонов, проданных конечным пользователям в 2021 г. Если прогноз подтвердится, то результат предыдущего года удастся улучшить на 11,4%.

Основной причиной высокой, как для этого зрелого рынка, позитивной динамики будет отложенный спрос. В период неопределенности, вызванной обширной пандемией COVID-19, пользователи все чаще откладывали обновление имеющихся гаджетов до лучших времен, зачастую перенаправляя средства на более важные статьи расходов.

Кроме того, на фоне активного расширения покрытия, потребители находились в ожидании более доступных смартфонов с поддержкой 5G. Массовое появление подобных моделей стоимостью от 200 долл. началось ближе к концу 2020 г. Как ожидается, за 5G-смартфонами в 2021 г. будет уже не менее 35% мирового рынка, что соответствует 539 млн отгруженных аппаратов. Для сравнения, в 2020 г. потребители освоили 213 млн 5G-смартфонов, а в 2019 г. — не более 17 млн аппаратов.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!