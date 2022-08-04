Продажі планшетів падають четвертий квартал поспіль

4 августа 2022 г., 13:45

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Останні дані Canalys показують, що світові поставки ПК (включаючи планшети) зазнали спаду другий квартал поспіль, впавши на 14% до 105 мільйонів одиниць у другому кварталі.



Кілька проблем, зокрема зростання інфляції, пов’язані з COVID карантини в Китаї та падіння споживчих витрат і витрат на освіту, сприяли складному кварталу для галузі.



Планшети впали четвертий квартал поспіль, цього разу на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з 34,8 мільйонами одиниць, поставлених по всьому світу.



Лідер ринку планшетів Apple скоротив продаж цієї техніки на 15%, поставивши 12,1 мільйона пристроїв по всьому світу. Samsung посіла друге місце з 7 мільйонами відвантажених одиниць, зберігаючи постійну частку ринку, попри падіння на 13% за рік. Lenovo на третьому місці в рейтингу зі зниженням показника на 25% порівняно з минулим роком до 3,5 мільйонів. Amazon утримався на четвертої позиції - зі зростанням на 6% до 3,3 мільйона планшетів. П’ятірку лідерів замикає компанія Huawei, продажі якої по цьому напрямку впали на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,7 мільйона.



«Швидке падіння споживчого та освітнього попиту прискорило падіння поставок планшетів у міру відходу від піку пандемії», пояснює аналітик Canalys Хімані Мукка (Himani Mukka). - «Інфляція та побоювання рецесії перебувають на першому плані у споживачів, а витрати на планшети відійшли на другий план, оскільки потреба в рівнях використання епохи пандемії впала. На відміну від ноутбуків, планшети не є життєво важливими для продуктивності бізнесу, тому комерційний попит не допоміг компенсувати падіння споживчих покупок. Хоча очікується, що слабкість попиту збережеться й у третьому кварталі, пропозиції для повернення до школи та випуск нових планшетів напередодні святкового сезону забезпечать незначне підвищення попиту. У корпоративному сегменті прогнози більш оптимістичні, хоча поставки залишаються відносно невеликими. Значні замовлення від урядів на основних ринках Азійсько-тихоокеанського регіону залишаються в силі, і очікується, що вони будуть здійснені, оскільки вузькі місця в ланцюжку поставок і занепокоєння щодо інфляції зменшаться. Країни регіону повертаються до внутрішнього виробництва, оскільки уряди активно заохочують громадян купувати товари місцевого виробництва. Багато відомих гравців, зокрема Lenovo, Acer і Samsung, уже підтримали цю зміну, зокрема в Індії».

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