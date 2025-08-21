Продажі іноземних смартфонів у Китаї обвалилися на 31,3%

21 августа 2025 г., 17:35

Згідно з розрахунками Reuters на основі даних урядової дослідницької фірми China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), у червні продажі телефонів іноземних брендів у Китаї, включаючи iPhone, різко скоротилися на 31,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.





Цей спад був значно глибшим, ніж загальне падіння продажів на ринку смартфонів Китаю, яке становило 9,3%. За даними CAICT, поставки іноземних брендів впали до 1,971 млн одиниць у червні, тоді як рік тому ця цифра складала 2,869 млн одиниць. Загалом ринок скоротився до 22,598 млн одиниць.





Аналітики зазначають, що основною причиною такого стрімкого зниження є посилення конкуренції з боку китайських виробників, таких як Huawei, Xiaomi, Oppo та Vivo. Ці компанії активно інвестують у розробку власних технологій та створюють інноваційні продукти, зокрема, у сфері AI та складних пристроїв. Наприклад, китайські бренди швидко виводять на ринок нові моделі, які можуть конкурувати з флагманами Apple за функціоналом, але пропонуються за більш привабливою ціною.





Крім того, експерти вказують на зростання споживчого патріотизму в Китаї. Місцеві покупці все частіше віддають перевагу вітчизняним брендам на тлі торговельної напруженості та посилення проурядових кампаній, що сприяють розвитку внутрішніх технологій. Ця тенденція створює додатковий тиск на іноземні компанії, яким стає дедалі важче утримувати свої позиції на одному з найбільших ринків світу. Зниження продажів у червні розглядається не як одиничний випадок, а як частина довгострокової тенденції, що може суттєво змінити розстановку сил на китайському ринку смартфонів.

