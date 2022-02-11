Проблемами с концентрацией внимания на видеоконференциях занялись учёные

11 февраля 2022 г., 13:44

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В 2020 «пандемическом» году миллионы людей вдруг обнаружили, что работают из дома и удалённо взаимодействуют с помощью Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams и т. д. Внезапный и вынужденный переход на видеоконференции обострил не только технические проблемы (например, вопросы безопасности, работы программного обеспечения, пропускной способности), но также проблемы психологического характера.

Наиболее известным проявлением этих последних стала так называемая «усталость от Zoom»: это когда люди, которые принимают участие в нескольких удалённых собраниях, к концу дня чувствуют себя опустошёнными. Поскольку работа на дому, вероятно, продолжится в ближайшем будущем, «усталость от Zoom» как и другие проблемы, связанные с видеоконференциями, приобретают высокую актуальность. Поэтому возрастает необходимость в новых теоретических и экспериментальных исследованиях, которые помогли бы аргументированно подойти к устранению огрехов парадигмы удалённых межличностных коммуникаций.

В одном из первых исследований такого рода, сотрудники Университета штата Айова (ISU), Университета штата Миссисипи (Ole Mis) и Уичитского университета (штат Канзас) отслеживали, на что люди смотрят во время виртуальных встреч. Результаты анализа полученных данных, недавно представленные на Гавайской международной конференции по системным наукам, могут помочь более осознанно бороться с отвлекающими факторами видеоконференцсвязи.

«Если люди не могут сконцентрироваться на том, что происходит на собрании, то, возможно, следует улучшить дизайн платформы, чтобы удерживать их внимание и сделать встречи более продуктивными», — предполагает Джои Ф. Джордж (Joey F. George), заслуженный профессор бизнеса ISU.

Эксперимент состоял из двух видеоконференций, в которых каждый из десяти подопытных участвовал, сидя перед экраном компьютера в маленьком помещении без окон. Под монитором была смонтирована ​​ система слежения за взглядом RED 250, предоставленная фирмой SensoMotoric Instruments (SMI). Каждые четыре миллисекунды она записывала отражения ИК-сигнала от глаз, регистрируя направление взгляда и визуализируя траекторию его перемещения.

Сначала шла 15-минутная интерактивная встреча по Webex с тремя людьми и одним фейковым пользователем, у которого были отключены видео и звук. Во время встречи исследователи вносили отвлекающие факторы: кто-то шумно ел крекеры и пил газировку, кто-то переносил ноутбук в другую комнату.

Затем каждому из участников демонстрировали первые 10-минут записи Zoom-совещания в мэрии одного из городов Новой Зеландии, на котором присутствовало более 25 человек. Их картинки, отображаемые массивом 5х5 не оставались неподвижными как в первом тесте, но сдвигались всякий раз, когда кто-нибудь новый начинал говорить.

Экспериментаторы обнаружили, что в малой группе участники треть общего времени интерактивной встречи смотрели куда угодно, но не на экран компьютера. В большой группе, где подопытным отводилась роль пассивного наблюдателя видеозаписи, взгляд был направлен мимо экрана лишь 11% времени, а 25% времени внимание было обращено на говорящего. Запланированные организаторами эксперимента помехи (звуки еды, смена фона) действительно отвлекали внимание, но лишь на пару секунд, затем взгляд возвращался на экран.

Исследовательской группой также было установлено, что женщины смотрят на собственное видео гораздо чаще, чем мужчины (133 взгляда против 17). Это перекликается с результатами другого исследования, проведённого в Стэнфордском университете в прошлом году – его участники-женщины постоянно беспокоились о том, как они выглядят на видео.

Подводя итог, авторы этого исследования отмечают, что согласно собранным ими эмпирическим данным, участники продолжительных дистанционных встреч даже в отстутствие отвлекающих факторов находят, чем занять себя, например, своим собственным изображением.

По мнению Джорджа, люди в целом адаптировались к виртуальным встречам за первый год пандемии, но ситуация, когда ты сидишь с одной стороны стола, а все остальные сидят с другой стороны стола и все время смотрят на тебя, всё ещё кажется неестественной, она может вызывать более высокий уровень стресса и даже приводить к развитию «усталости от Zoom».

Учёный допускает, что дальнейшие эксперименты с более долгими видеовстречами могут выявить другие шаблоны поведения и движения взгляда. Также планируется более детально изучить, направлен ли взгляд на говорящего или на фон за его спиной.

«Это было первое в своем роде пробное исследование, и мы надеемся, что оно послужит стартовой площадкой для дальнейших работ в этой области», — сказал Джордж имея в виду не только практические приложения, но и совершенствование теоретического аппарата, такого как Теория восстановления внимания (Attention Restoration Theory). Разработанная почти три десятка лет назад, она получила широкое применение в период пандемии, объясняя стремление отвлечься во время виртуального совещания тем, что это требует меньше усилий, чем постоянная концентрация на обсуждаемых вопросах.

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