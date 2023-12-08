8 декабря 2023 г., 15:45

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Базове визначення мультихмари не відображає однієї дуже важливої деталі -— усі послуги та ресурси, які надають кілька хмарних постачальників, мають бути інтегровані в єдину екосистему. Тільки в цьому випадку можна говорити про справжній мультиклауд (multicloud) та отримання вигод з мультиклаудної стратегії.

Те, що така стратегія справді ефективна, підтверджують висновки 451 Research, що ґрунтуються на аналізі більш ніж 1500 компаній з різних регіонів. За даними аналітиків, 98% керівників IT-відділів підприємств, що брали участь в опитуванні, уже використовують мультихмарну інфраструктуру або планують це зробити.

Основне завдання реалізації мультихмарної стратегії полягає в тому, щоб зробити IT-інфраструктуру гнучкішою та ефективнішою завдяки використанню хмарних продуктів різних постачальників. Які ж переваги розміщення навантажень у мультихмарі?

Доступ до кращих хмарних продуктів. Компанія вибирає у багатьох постачальників послуг ті, які максимально відповідають вимогам до функціональності, доступності, стабільності роботи, безпеки та інших критеріїв.

Відсутність прив’язки до одного постачальника. Компанія страхує себе від проблеми подорожчання всіх чи кількох послуг в одного провайдера і може легко задовольняти нові потреби в додаткових хмарних продуктах.

Оптимізація витрат на зберігання даних у хмарі. Мультихмарне середовище допомагає витрачати менше, ніж у разі розміщення навантажень в одній хмарі — достатньо вибирати хмарні продукти з найкращим співвідношенням ціни та продуктивності у різних провайдерів.

Доступ до передових галузевих технологій. Різні постачальники послуг із різною швидкістю впроваджують та роблять доступними для своїх клієнтів нові технології, що з’являються на ринку. Мультихмара в цій ситуації стає для бізнесу ключем, що відкриває двері у світ інновацій.

Дотримання вимог регіональних регуляторів. Завдяки мультихмарі з’являється можливість виконувати специфічні для кожного регіону вимоги.

Поліпшення стійкості до відмови IT-інфраструктури. Мультихмарна архітектура дозволяє мінімізувати ймовірність та тривалість незапланованих простоїв завдяки відсутності єдиної точки відмови. Якщо в хмарі одного провайдера відбудеться збій, ключові робочі навантаження можна буде максимально швидко перемістити в іншу хмару.

Слід зазначити, варіантів використання мультихмарного середовища велика кількість: насамперед, це резервне копіювання, підвищення мобільності робочих навантажень, оптимізація витрат, зниження ризиків та можливість надавати послуги на глобальному ринку.

Є кілька сценаріїв реалізації мультихмарної архітектури. Ось найпопулярніші з них:

розміщення у двох різних публічних хмарах (IaaS) основних IT-сервісів та резервних копій даних відповідно;

використання різних моделей хмар (IaaS, PaaS та SaaS) від різних постачальників послуг;

розміщення робочих навантажень у кількох регіонах, максимально близько до розташування кінцевих користувачів IT-сервісів, щоб скоротити час доступу до них;

розміщення даних у кількох хмарних провайдерів у різних регіонах, щоб виконати локальні вимоги до забезпечення конфіденційності даних.

Як і у випадку з єдиним постачальником хмарних послуг, дуже важливо відповідально підійти до вибору абсолютно всіх постачальників. Ми рекомендуємо звертати увагу на такі фактори як географічне розташування дата-центрів, наявність у них необхідних сертифікатів, швидкість та якість роботи технічної підтримки, а також репутацію, що сформувалася на ринку.

За даними 451 Research, багато організацій використовують мультиклауд, щоб уникнути прив’язки до одного постачальника послуг та захиститися від зміни вартості. Водночас для низки компаній мультихмара сприяє підвищенню гнучкості бізнесу, спрощує впровадження інновацій і дозволяє отримувати найкращі з тих продуктів на ринку, які пропонують глобальні постачальники.

Попри позитивні тренди, впровадження мультихмарної стратегії створює деякі проблеми. Респонденти 451 Research виділили три основні:

керування послугами різних хмарних провайдерів (34% опитаних);

побудова мереж та міжмережевих з’єднань (30% опитаних);

керування даними, що зберігаються у різних постачальників послуг (24% опитаних).

Складність з керуванням послугами в мультихмарному середовищі лінійно зростає зі збільшенням кількості постачальників цих послуг. Це пов’язано з різним функціоналом хмарних продуктів, використанням різних інструментів та різними зобов’язаннями, зафіксованими у SLA — угоді про рівень надання послуг. На практиці ж не всі IT-команди мають у своєму розпорядженні достатню кількість ресурсів, щоб охопити всі ці аспекти й враховувати їх у своїй роботі.

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