Про сорта фишинга

28 апреля 2021 г., 14:55

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Как известно, фишингом называют разновидность вредоносной активности, когда киберпреступники под видом надежного источника пытаются выудить у жертвы личную информацию – например, имя пользователя и пароль, номер банковской карты и т.п. И хотя наиболее распространенным видом является рассылка по электронной почте, в целом схем множество и некоторые весьма изощренные.

1. Почтовый фишинг

Зачастую использует технику «spray and pray», при которой хакеры массово отправляют электронные письма на все имеющиеся у них адреса электронной почты, выдавая себя за некую легитимную личность или организацию.

Такие письма обычно содержат элемент срочности, например, сообщая получателю, что его личный счет был взломан, а потому требуется немедленный ответ. Цель заключается в том, чтобы спровоцировать жертву на необдуманное, но вполне определенное действие. Например, перейти по вредоносной ссылке, которая ведет на поддельную страницу авторизации. Там, введя свои регистрационные данные, жертва, фактически передает свою личную информацию в руки мошенника.

2. Целевой фишинг (Spear Phishing)

Как становится понятно из названия, напротив, предполагает отправку вредоносных электронных писем определенным лицам внутри конкретной организации. Такие письма часто более персонализированы и заставляют жертву поверить в то, что они знают отправителя.

3. Уэйлинг (Whaling)

Очень похож на целевой фишинг. Только в качестве жертвы выбирается топ-менеджмент (или «крупная рыба», отсюда и термин «уэйлинг», что в переводе означает «китобойный промысел»). В эту категорию входят генеральный или финансовый директор, а также любой руководитель высокого уровня, имеющий доступ к критичным данным. Чтобы «загарпунить» жертву нередко эксплуатируется тема судебного иска против компании. Такое письмо побуждает получателя перейти по вредоносной ссылке или к зараженному вложению для получения дополнительной информации.

4. Смишинг (Smishing)

SMS-фишинг использует в качестве отправной точки не электронную почту, а текстовые сообщения от якобы легитимного отправителя, содержащие вредоносную ссылку. Ссылка может быть замаскирована под код купона на следующий заказ или предложение выиграть какой-то приз или информацию о предстоящей доставке посылки.

5. Вишинг (Vishing)

Голосовой фишинг (voice phishing) реализуется с помощью телефонного звонка. Вишинг обычно передает автоматическое голосовое сообщение якобы от легитимной организации (например, ваш банк или государственное учреждение).

Злоумышленники могут заявить, что вы задолжали большую сумму денег, срок действия вашей автостраховки истек или ваша кредитная карта имеет подозрительную активность, которую необходимо немедленно исправить. В этот момент жертве обычно говорят, что она должна предоставить личную информацию, такую как учетные данные кредитной карты или номер социального страхования, чтобы подтвердить свою личность, прежде чем получить дополнительную информацию и предпринять какие-либо действия.

6. Компрометация корпоративной электронной почты (Business Email Compromise)

CEO-мошенничество – это форма фишинга, при которой злоумышленник получает доступ к учетной записи электронной почты высокопоставленного руководителя (например, генерального директора). Имея в своем распоряжении скомпрометированный аккаунт, кибер-преступник, выдавая себя за генерального директора, отправляет электронные письма сотрудникам организации с целью заставить их осуществить мошеннический банковский перевод или провести ряд других незаконных действий.

7. Клон-фишинг (Clone Phishing)

Если вы когда-либо получали законное электронное письмо от легитимной компании, а спустя какое-то время приходило, казалось бы, то же самое сообщение, то вы стали свидетелем клон-фишинга в действии. Этот метод фишинга работает путем создания вредоносной копии недавно полученного сообщения от легитимного отправителя, которое якобы направляется повторно от, казалось бы, этого же отправителя. Любые ссылки или вложения из исходного письма заменяются вредоносными. Злоумышленники обычно используют предлог повторной отправки сообщения из-за того, что в первоначальном письме были указаны неверные ссылки или вложения.

8. «Злой двойник» (Evil Twin Phishing)

Этот тип фишинговой атаки включает в себя создание копии легитимной сети Wi-Fi какой-либо организации, которая на самом деле заманивает жертв, подключающихся к ней, на специальный фишинговый сайт. Как только жертвы попадают на этот сайт, им обычно предлагается ввести свои личные данные, такие как учетные данные для входа, которые затем передаются непосредственно хакеру. Как только хакер получит эти данные, он сможет войти в сеть, взять ее под контроль, отслеживать незашифрованный трафик и находить способы кражи конфиденциальной информации и данных.

9. Фишинг в социальных сетях

Подразумевает использование Facebook, Instagram и Twitter, чтобы получить конфиденциальные данные жертв или побудить их перейти по вредоносной ссылке. Хакеры могут создавать поддельные аккаунты, выдавая себя за кого-то из знакомых жертвы, чтобы заманить ее в свою ловушку, или они могут даже выдавать себя за аккаунт службы обслуживания клиентов известной компании, чтобы охотиться на жертв, которые обращаются в эту компанию за поддержкой.

10. Фишинг в поисковых системах

При его использовании хакеры создают свой собственный веб-сайт и индексируют его в легитимных поисковых системах. Эти сайты часто предлагают дешевые товары и невероятно заманчивые предложения, пытающиеся заманить ничего не подозревающих онлайн-покупателей, которые видят сайт на странице результатов поиска в Google или в других поисковиках. Если жертва нажимает в поисковике на ссылку для перехода на такой сайт, то, как правило, предлагается зарегистрировать аккаунт или ввести информацию о своем банковском счете для завершения покупки. Конечно, мошенники затем крадут эти личные данные, чтобы использовать их для извлечения финансовой выгоды в дальнейшем.

11. Фарминг (Pharming)

Название образовано сочетанием слов «фишинг» (phishing) и «фарм» (farm). В рамках данного типа фишинга хакеры, нацеливаясь на DNS-серверы, перенаправляют пользователей, которые пытаются открыть какие-нибудь легитимные сайты, на вредоносные веб-сайты. DNS-серверы существуют для того, чтобы направлять запрос на открытие конкретного веб-сайта на соответствующий IP-адрес сервера, где этот сайт размещен. Хакеры, занимающиеся фармингом, часто нацеливаются на DNS-серверы, чтобы изменить хранящиеся на них сведения об IP-адресах и доменах и перенаправить жертв на мошеннические веб-сайты с поддельными IP-адресами. Когда при обработке веб-запросов пользователей используется такой взломанный DNS-сервер, то их данные становятся уязвимыми для кражи хакером.

Чтобы снизить риск стать жертвой фишинговой атаки специалисты рекомендуют. Один из лучших способов защитить себя от фишинговой атаки – это знать уловки злоумышленников и понимать, на что обращать внимание чтобы обнаружить фишинговую атаку и что нужно предпринять для ее предотвращения.

Вот основные признаки потенциальной фишинговой атаки:

В электронном письме Вас просят подтвердить персональную информацию. Если вы получаете электронное письмо, которое выглядит подлинным, но кажется совершенно неожиданным, то это явный признак того, что письмо могло прийти от поддельного и ненадежного отправителя;

Плохая грамматика. Неправильно написанные слова, плохая грамматика или странный фразеологический оборот также являются предупреждающим знаком попытки фишинга;

Сообщения, оказывающие давление. Если вам кажется, что сообщение предназначено для того, чтобы вы запаниковали и немедленно предприняли какие-то меры, то, наоборот, действуйте крайне осторожно – скорее всего, вы столкнулись с распространенной среди кибер-преступников техникой;

Подозрительные ссылки или вложения. Если вы получили неожиданное сообщение с просьбой открыть неизвестное вложение, никогда не делайте этого, пока не будете полностью уверены, что отправитель является легитимным контактом;

Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если с вами связываются с целью предложить какую-то «сделку века» или «суперневероятное предложение», то, скорее всего, речь идет о подделке или обмане;

Наконец, хорошей линией защиты станет надежный антивирус с функцией антифишинга.

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