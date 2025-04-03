Про щодені AI-практики та бургери з картинки

3 апреля 2025 г., 17:35

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Коли зі всіх каналів сипляться пости про те, як AI скоро замінить усіх працівників аж до CEO, час для здорової дози реальності.

Майже кожен вендор обіцяє вам AI, що самостійно вирішить усі проблеми компанії, автоматизує всі процеси і, можливо, навіть організує корпоратив. Реальність трохи прозаїчніша.

Декілька думок з щоденної практики AI-трансформацій:

1. Почніть з малого. Краще успішний пілот на одному процесі, ніж презентація про «тотальну AI-трансформацію», яка ніколи не вийде за межі PowerPoint. Так, автоматизована сегментація клієнтської бази за допомогою алгоритмів ML- це теж AI-проєкт. І дуже корисний!

2. «Ми впровадили AI» - це не метрика. «Ми збільшили конверсію розсилок на 40%» - метрика. «Олена з CRM-відділу нарешті встигає на йогу по вівторках» - безцінно.

3. Найскладніша частина AI-проєкту - це не алгоритми. Це пояснити Олені, що AI не забере її роботу з проведення розсилок, а звільнить час для креативу та особистого життя.

І наостанок - коли вендор показує ідеальну демку на «гарних» даних - запитайте, як воно працюватиме з реальною клієнтською базою, де в іменах пропуски, телефони записані в різних форматах, а в історії покупок половина товарів без категорій і з описом «акція».

P.S. Якщо ваш перший AI-проєкт виглядає як бургер з нижньої картинки - ви на правильному шляху. Принаймні він існує в реальності, а не лише в презентації для керівництва.

Розкажіть про свій досвід "бургера з нижньої картинки" - це безцінно.

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