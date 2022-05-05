Про роботу енергосистеми України на 4 травня

5 мая 2022 г., 10:55

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Міненерго інформує що за минулу добу відновлено електропостачання близько 129,5 тисячі споживачів.



Зокрема, у Львівській області — 84,5 тисячі, Донецькій – 23,6 тисячі, Київській – 8,3 тисячі, Закарпатській — 7,8 тисячі, Харківській області – 3,5 тисячі, Луганській — 1,45 тисячі, Миколаївській – 400 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 4 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 815 населених пунктів, загалом понад 680 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 302 тисячі споживачів, Харківській — 176,5 тисячі, Луганській – 97,8 тисячі.



Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц. Всі види електростанцій продовжують працювати згідно з графіком.



Відновлення магістральних електромереж триває цілодобово. Вночі включена в роботу одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті. Продовжуються аварійно-відновлювані роботи на Київщині, Сумщині, Чернігівщині. Одразу на кількох високовольтних лініях 750 кВ та 330 кВ міняють металеві та залізобетонні опори, ремонтують кілометри проводів. Одночасно разом із саперами готуються безпечні майданчики для наступних етапів ремонтних робіт. Також ведеться монтаж обладнання 750 кВ на двох підстанціях.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.



Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів. Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист