Про отказы мобильных бизнес-устройств 

26 марта 2020 г., 14:00

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Частные пользователи с опытом эксплуатации смартфонов знают, что их ремонт может быть сопоставим с приобретением нового, поэтому уже при покупке задумываются о том, чтобы использовать дополнительную защиту. В бизнес-сфере все еще сложнее.



Независимое исследование, проведенное компанией Opinion Matters, охватило более 1250 пользователей наладонных устройств в Великобритании, Германии, Франции, Швеции и Нидерландах. Результаты исследования показали, что более 63% работников считают, что мобильные бизнес-устройства подвержены отказам в большей степени, чем другие используемые ими технологические устройства. Так, в среднем, наладонные мобильные устройства со считывателями штрих-кодов выходят из строя более 2,5 раз в год, а их ремонт и замена довольно дорого обходятся. Повреждение устройств вызвано целым рядом проблем - от падений и разливов до оставления в условиях замерзания или переездом транспортным средством.

Вот как ранжируются по своей распространенности причины повреждения устройств:

· Падение - 45%

· Прекращение работать без видимых причин - 40%

· Устройство было оставлено в «горячем месте» - 20%

· «Залив водой» - 16%

· Падение в воду - 12%

· «Переехали транспортом» - 8%

· «Замерзание» - 7%



Наиболее частые последствия от таких инцидентов варьируются от проблем с батареей, кнопками и сенсорным экраном до сбоя считывателя штрих-кода:

· проблемы с аккумулятором - 39%,

· проблемы с сенсорным экраном - 35%

· устройство перестает работать правильно - 24%

· сломанный экран - 22%

· перестают работать кнопки - 15%

· ошибка считывателя штрих-кода - 24%

Было подсчитано, что в среднем работники будут на 41% более продуктивными, если устройство будет более защищенным, с возможностью горячей замены батареи, оснащено точным считывателем штрих кода и чувствительным экраном, которым можно будет пользоваться в перчатках.

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