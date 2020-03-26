Про отказы мобильных бизнес-устройств 

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Частные пользователи с опытом эксплуатации смартфонов знают, что их ремонт может быть сопоставим с приобретением нового, поэтому уже при покупке задумываются о том, чтобы использовать дополнительную защиту. В бизнес-сфере все еще сложнее.
Независимое исследование, проведенное компанией Opinion Matters, охватило более 1250 пользователей наладонных устройств в Великобритании, Германии, Франции, Швеции и Нидерландах. Результаты исследования показали, что более 63% работников считают, что мобильные бизнес-устройства подвержены отказам в большей степени, чем другие используемые ими технологические устройства. Так, в среднем, наладонные мобильные устройства со считывателями штрих-кодов выходят из строя более 2,5 раз в год, а их ремонт и замена довольно дорого обходятся. Повреждение устройств вызвано целым рядом проблем - от падений и разливов до оставления в условиях замерзания или переездом транспортным средством.
Вот как ранжируются по своей распространенности причины повреждения устройств:
· Падение - 45%
· Прекращение работать без видимых причин - 40%
· Устройство было оставлено в «горячем месте» - 20%
· «Залив водой» - 16%
· Падение в воду - 12%
· «Переехали транспортом» - 8%
· «Замерзание» - 7%
Наиболее частые последствия от таких инцидентов варьируются от проблем с батареей, кнопками и сенсорным экраном до сбоя считывателя штрих-кода:
· проблемы с аккумулятором - 39%,
· проблемы с сенсорным экраном - 35%
· устройство перестает работать правильно - 24%
· сломанный экран - 22%
· перестают работать кнопки - 15%
· ошибка считывателя штрих-кода - 24%
Было подсчитано, что в среднем работники будут на 41% более продуктивными, если устройство будет более защищенным, с возможностью горячей замены батареи, оснащено точным считывателем штрих кода и чувствительным экраном, которым можно будет пользоваться в перчатках.
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