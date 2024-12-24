Про канібалізацію HDD твердотільними накопичувачами

24 декабря 2024 г., 17:25

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Не вщухає дискусія про можливе витіснення жорстких дисків твердотільними накопичувачами.

Провідні виробники обох типів накопичувачів наводять аргументи на користь своїх рішень. Одним із головних аргументів щодо SSD є їхня краща енергоефективність у порівнянні з HDD. І особливо коли йдеться про платформи гіперскейлерів, де навіть невелика різниця на одному пристрої розростається у вельми істотню економію.

З іншого боку представники галузі дискових накопичувачів заявляють, що SSD не замінять зовсім HDD. Ось такі три моменти наводить компанія Seagate.

По-перше, ціни на SSD не зрівняються з показниками жорстких дисків найближчим часом. До 2027 року перевага буде зберігатися на рівні більш ніж у 6:1 (на ТБ). Однак одразу ж можна побачити й протилежний погляд: хоча твердотільні накопичувачі дорожчі, загальна вартість володіння, що враховує споживання електроенергії та площу ЦОД, буде на користь саме цих компонентів (як показано у звіті Solidigm).



По-друге, потужності заводів з виробництва SSD не зрівняються з показниками щодо HDD. За прогнозами TrendForce та IDC, у 2027 році буде потрібно 3686 EB сукупної потужності сукупно всіх накопичувачів. Індустрія NAND може створити 963 EB з них, а виробники жорстких дисків - 2723 EB. Якщо замінити диски на NAND, то прогнозована вартість становитиме 206 млрд дол. І Seagate стверджує, що до 2027 року цього просто не станеться.

По-третє, твердотільні накопичувачі погано підходять для робочих навантажень, пов'язаних з Nearline HDD, оскільки ця основна частина корпоративних робочих навантажень не потребує швидкості SSD. Цікавим є використання компанією Seagate слова «потребують». Якщо підприємства і компанії, що гіпермасштабуються, зможуть отримати таку швидкість і більш ефективно використовувати серверну інфраструктуру ЦОД за допомогою SSD, економлячи при цьому на електроенергії та площі датацентрів, то вони цілком можуть сказати, що твердотільні накопичувачі їм потрібні більше, ніж HDD.

Аргумент полягає не в тому, що потужності фабрик з виробництва SSD ніколи не зрівняються з HDD, а в тому, що потужності фабрик NAND не зрівняються з HDD до 2027 року. Якщо у SSD є серйозні ринкові можливості для заміни Nearline HDD - 2 723 EB у 2027 році за даними Seagate, - то виробники NAND нарощуватимуть потужності фабрик з часом, після 2027 року.

У середньостроковій перспективі, до 2029 року, аналітики прогнозують зростання продажів HDD у штуках та обсягах. Твердотільні накопичувачі, на мій погляд, не конкуруватимуть із жорсткими дисками для вторинного зберігання даних з урахуванням анонсів HAMR та інших HDD.

Можна припустити, що потреби ринку в місткості зберігання даних зростатимуть швидше, ніж обсяги виробництва SSD, і що останні будуть збільшені.

Здається, суперечки про те, що твердотільні накопичувачі будуть канібалізувати жорсткі диски, триватимуть і протягом 2025 року, коли на ринку з'являться SSD PCIe Gen 5 місткістю 122 ТБ і стануть доступні реальні цифри TCO. Думка прихильників SSD посилюватиметься, спонукаючи аналітиків змінювати свій погляд.

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