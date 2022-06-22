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«ПриватБанк» пропонує підприємцям комплексне рішення «Каса» – програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах

22 июня 2022 г., 15:15
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«ПриватБанк» запустив для підприємців новий сервіс «Каса» – який дозволяє просто під'єднати та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). «Каса» – комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.

Додаток «Каса» від «ПриватБанку», що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата – продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше.

Онлайн-кабінет сервісу «Каса» дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

Вартість сервісу «Каса» врахована до тарифу з еквайрингу. Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом «ПриватБанку» та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком «Каса».

«ПриватБанк» пропонує підприємцям комплексне рішення «Каса» – програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах

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