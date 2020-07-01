Приложение Android Auto преодолело рубеж в 500 млн. загрузок

1 июля 2020 г., 15:55

Мобильное приложение Android Auto скачано из официального магазина Google Play более 500 млн. раз. Стоит отметить, что предыдущий знаковый рубеж в 100 млн. загрузок был преодолен всего полгода назад.

Android Auto позволяет подключить смартфон к мультимедийным системам современных автомобилей, чтобы с большим удобством использовать все его возможности во время поездки. Благодаря удобному интерфейсу, большим кнопкам и поддержке голосовых команд можно пользоваться приложениями с телефона даже за рулем.

Аналитики связывают такую динамику с выпуском все большего числа моделей автомобилей со встроенной поддержкой Android Auto. Кроме того, не так давно Google обновила политику сервисов GMS, согласно которой все смартфоны, которые выходят или обновляются до Android 10, должны быть оснащены установленным приложением Android Auto.

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