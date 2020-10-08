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Прибыль Samsung в III квартале выросла в полтора раза

8 октября 2020 г., 14:05

Операционная прибыль Samsung Electronics выросла в полтора раза

Samsung Electronics обнародовала предварительные итоги третьего квартала, сообщив о росте операционной прибыли на 58,1% в годовом сопоставлении, до 10,6 млрд. долл. Параллельно выручка компании увеличилась на 6,5%.

Развернутой информации по бизнес-подразделениям Samsung не представлено. Однако по всей видимости в немалой степени такая динамика связана с проблемами находящейся под санкциями Huawei. В том числе, доходы Samsung повысились за счет возросшего спроса на память со стороны китайского гиганта. По оценкам экспертов, до вступления в силу второй фазы американских санкций Huawei успел сформировать полугодовой запас микросхем памяти.

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