Прибыль Samsung в III квартале выросла в полтора раза

8 октября 2020 г., 14:05

Samsung Electronics обнародовала предварительные итоги третьего квартала, сообщив о росте операционной прибыли на 58,1% в годовом сопоставлении, до 10,6 млрд. долл. Параллельно выручка компании увеличилась на 6,5%.

Развернутой информации по бизнес-подразделениям Samsung не представлено. Однако по всей видимости в немалой степени такая динамика связана с проблемами находящейся под санкциями Huawei. В том числе, доходы Samsung повысились за счет возросшего спроса на память со стороны китайского гиганта. По оценкам экспертов, до вступления в силу второй фазы американских санкций Huawei успел сформировать полугодовой запас микросхем памяти.

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!

0

Tweet