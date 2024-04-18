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Прибуток TSMC в І кв. зріс на 9%

18 апреля 2024 г., 17:35

TSMC повідомила про 9% зростання чистого прибутку в першому кварталі, що перевершило очікування аналітиків.

Клієнти тайванського виробника чипів отримали вигоду від сплеску попиту на штучний інтелект і їх замовлення підштовхнули зростання продажів TSMC.

Чистий прибуток компанії у І кв. зріс до 225,5 млрд тайванських доларів (6,98 млрд дол.) з 206,9 млрд тайванських доларів роком раніше.

Прибуток значно перевершив прогноз аналітиків у 218,1 мільярда тайванських доларів.

Дохід TSMC у першому кварталі зріс на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 18,87 млрд дол.

Капітальні витрати в І кв. склали 5,77 млрд дол., повідомили в TSMC, в порівнянні з 5,24 млрд дол. в четвертому кварталі 2023 року.

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