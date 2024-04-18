Прибуток TSMC в І кв. зріс на 9%

TSMC повідомила про 9% зростання чистого прибутку в першому кварталі, що перевершило очікування аналітиків.
Клієнти тайванського виробника чипів отримали вигоду від сплеску попиту на штучний інтелект і їх замовлення підштовхнули зростання продажів TSMC.
Чистий прибуток компанії у І кв. зріс до 225,5 млрд тайванських доларів (6,98 млрд дол.) з 206,9 млрд тайванських доларів роком раніше.
Прибуток значно перевершив прогноз аналітиків у 218,1 мільярда тайванських доларів.
Дохід TSMC у першому кварталі зріс на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 18,87 млрд дол.
Капітальні витрати в І кв. склали 5,77 млрд дол., повідомили в TSMC, в порівнянні з 5,24 млрд дол. в четвертому кварталі 2023 року.
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