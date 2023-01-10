Прибуток Samsung за квартал впав на 69% до 3,4 млрд дол.

10 января 2023 г., 9:45

Як зазначає Financial Times, операційний прибуток Samsung Electronics у четвертому кварталі впав майже на 70%, до мінімуму за вісім років.



Мова йде про падіння на 69% до 4,3 трлн корейських вон (3,4 млрд дол.) із 13,87 трлн вон роком раніше.



Продажі, згідно з прогнозом Samsung, знизилися на 9%, до приблизно 70 трлн вон (55 млрд дол.).



Виробник зазначив, що скорочення попиту на чіпи і падіння ціни на них виявилося вищим за очікування, крім того, знизився інтерес до смартфонів компанії.



Проблеми Samsung з надлишковою пропозицією продукції посилюються, зокрема, санкціями США щодо поставок чипів до Китаю, затримками виробництва iPhone через спалахи COVID-19 у КНР.



Попри всі проблеми, Samsung продовжує збільшувати витрати на виробництво чипів, оскільки дотримується стратегії інвестування в період спаду для збільшення частки на ринку. Аналітики вважають, що це рішення сприяло поточному надлишку пропозиції на чіпи.



Аналітики прогнозують, що ситуація на ринку напівпровідників погіршиться в поточному кварталі, але пізніше відновиться. На цьому тлі Samsung не планує скорочувати виробництво.

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