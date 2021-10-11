При росте мобильного трафика на 56% популярность голосовых вызовов не снижается

11 октября 2021 г., 17:21

По сообщению lifecell, с дальнейшим развертыванием сети оператора возросло и потребление мобильного интернета. Сообщается, что в сентябре 2021 г абоненты lifecell использовали на 56% больше 4G-трафика на годовой основе.

В сентябре пользователи lifecell на 11% больше проводили времени в социальных сетях, на 31% больше просматривали видео на YouTube и на 42% чаще общались в мессенджерах, если сравнить с аналогичным периодом 2020 года.

В то же время звонить друг другу украинцы меньше не стали ― количество голосового трафика в сети lifecell выросло на 6% на годовой основе.

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