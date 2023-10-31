Президент США підписав указ, спрямований на формування безпечного розвитку АІ

31 октября 2023 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, президент США Джо Байден підписав указ, який встановлює нові принципи розвитку штучного інтелекту, включаючи правила для галузі, стандарти безпеки, захист прав споживачів та федеральний нагляд.



Новий указ ґрунтується на попередніх зусиллях Білого дому, спрямованих на формування безпечного розвитку АІ та стримування його потенційно небезпечних наслідків. Наприклад, здатність відтворювати людську розмову означає, що АІ має потенціал для створення фейкових новин, він також може бути використаний для створення високоякісних голосових клонів і навіть підроблених зображень, які майже не відрізняються від справжніх фотографій. У липні Білий дім звернувся до найбільших AI-компаній, зокрема Meta Platforms, Amazon.com, OpenAI та Google, з проханням взяти на себе добровільні зобов'язання щодо створення безпечних та надійних технологій штучного інтелекту.



Згідно з новими керівними принципами, уряд США буде підходити до питань конфіденційності та безпеки при розробці АІ з різних боків. З точки зору кібербезпеки, відповідно до Закону про захист оборони, наказ вимагатиме від компаній, які розробляють фундаментальні моделі, що становлять ризики для національної безпеки або громадського здоров'я, повідомляти федеральний уряд і ділитися результатами аудиту безпеки перед тим, як оприлюднювати свої моделі.



Щоб сприяти цьому, указ міститиме стандарти, встановлені різними державними органами, зокрема Національним інститутом стандартів і технологій, які визначатимуть правила безпеки та випробувань. Міністерства енергетики та внутрішньої безпеки розглядатимуть потенційні загрози АІ для інфраструктури та кібербезпеки перед тим, як випускати моделі АІ, що впливають на інфраструктуру, біотехнології або ядерну енергетику.



Останнім часом генеративний АІ став живильним середовищем для нових типів кіберзагроз, які включають шкідливе програмне забезпечення, нові способи крадіжки паролів, обману людей, які думають, що вони розмовляють з іншою людиною, і нові способи поширення дезінформації. Як наслідок, технологія дає перевагу зловмисникам і ускладнює виявлення активності АІ для захисників, а зусилля з навчання користувачів не припиняються.



Наказ зосередиться на правилах, які дозволяють системам штучного інтелекту використовувати навчальні дані, але при цьому зберігати конфіденційність громадян. Системи штучного інтелекту потребують величезних обсягів даних з численних джерел, щоб реалістично розмовляти, створювати яскраві зображення і забезпечувати роботу своїх систем. Однак у процесі роботи вони також можуть збирати приватну інформацію про людей. Згідно з наказом, вони повинні належним чином узгодити свої дії, щоб захистити дані американців від використання без їхнього дозволу.

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