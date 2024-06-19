Презентовано новий дрон-камікадзе «Булава»

19 июня 2024 г., 16:37

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Як повідомляє Defense Express, на Eurosatory 2024, яка є однією з найбільших міжнародних оборонних виставок, був продемонстрований український дрон-камікадзе "Булава", який має експортну назву Mace.

Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

Відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона - комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.

При крейсерській швидкості у 100 км/год дрон може знаходитись у повітрі понад 50 хвилин, мотор на дроні - електричний. Розмах крил складає близько 1,6 метра, при загальній довжині дрона майже 1,5 метра.

Серед особливостей дрона зазначена можливість використання, як в день, так і в ночі. Також вказується на використання машинного зіру з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі, а також високу стійкість нового дрону до РЕБ.

«Булава» фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також мова йде і про об'єднання у єдиний контур із розвідувальними дронами.

Для старту «Булави» використовується катапульта. Окрім можливості ураження обраної оператором цілі також є можливість удару по координатах.

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