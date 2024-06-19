Презентовано новий дрон-камікадзе «Булава»

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Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).
Відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона - комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.
При крейсерській швидкості у 100 км/год дрон може знаходитись у повітрі понад 50 хвилин, мотор на дроні - електричний. Розмах крил складає близько 1,6 метра, при загальній довжині дрона майже 1,5 метра.
Серед особливостей дрона зазначена можливість використання, як в день, так і в ночі. Також вказується на використання машинного зіру з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі, а також високу стійкість нового дрону до РЕБ.
«Булава» фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також мова йде і про об'єднання у єдиний контур із розвідувальними дронами.
Для старту «Булави» використовується катапульта. Окрім можливості ураження обраної оператором цілі також є можливість удару по координатах.
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