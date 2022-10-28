Презентовано ноутбук «2-в-1» Xiaomi Book Air 13 з OLED-дисплеєм та ціною 700 дол.

28 октября 2022 г., 9:35

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Компанія Xiaomi презентувала ноутбук Xiaomi Book Air 13 в Китаї зі стартом продажів продукту.



Виробник називає Xiaomi Book Air 13 найтоншим і найлегшим ноутбуком бренду на сьогодні. Його товщина 12 мм.



Пристрій оснащений 13,3-дюймовим OLED-дисплеєм E4 з роздільною здатністю 2880x1800 пікселів, яскравістю 600 ніт та частотою оновлення 60 Гц. Екран обрамлений вузькими рамками та підтримує формат Dolby Vision і VESA Display HDR500.



Ноутбук має конструкцію 2-в-1 з шарніром, якій дозволяє розгортати на 360 градусів екран з підтримкою сенсорного управління. Це дозволяє користувачам використовувати пристрій у різних форм-факторах.



Під капотом Xiaomi Book Air 13 встановлені процесори Intel Core i7 12-го покоління в парі з графічним процесором Intel Iris Xe. Він може бути оснащений до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і 512 ГБ SSD-накопичувачем. Для розсіювання тепла використовується радіатор VC збільшеного розміру.



Акумуляторна батарея Xiaomi Book Air 13 має 58,3 Вт-год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.



Ноутбук оснащений подвійними стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos, а також двома мікрофонами. Має клавіатуру зі скляним тачпадом та підсвічуванням. Пристрій оснащений сканером відбитків пальців, вбудованим в кнопку включення, і 8-мегапіксельною камерою.



Можливості підключення Xiaomi Book Air 13 включають WiFi-6E, Bluetooth 5.2, два порти Thunderbolt 4 і аудіороз'єм.



Корпус Xiaomi Book Air 3 виготовлений з алюмінієвого сплаву його вага складає всього 1,2 кг.



Xiaomi Book Air 13 пропонується у Китаї за 4 999 юанів (691 дол.) за версію з процесором Core i5, тоді як модель з процесором i7 коштує 5 599 юанів (774 дол.).

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