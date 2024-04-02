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Презентовано комплекс РЕБ «Ай-Петрі СВ» нового покоління

2 апреля 2024 г., 10:25
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Петро Порошенко повідомив про випробування нового комплексу РЕБ «Ай-Петрі СВ».

Як зазначається, система не просто розповсюджує шуми по всіх смугах частот, а чітко перехоплює позицію пілота, не дає працювати російським БПЛА, повністю дезорієнтує FPV-дрони та навіть перешкоджає роботі КАБів. Перші комплекси вже працюють на Авдіївському напрямку, бережуть життя артилеристів і показують неймовірний результат.

«Цей проєкт - результат співпраці нашої великої команди: найкращих інженерів, досвідчених військових та команди Фонду. Назвали ми його на честь Ай-Петрі, гори в українському Криму. Зазвичай розробка такого комплексу займає від 3 до 8 років, але ми впоралися менш як за 5 місяців і вже працюємо над масштабуванням, бо маємо багато замовлень від військових. Комплекс складається з РЕБу, сучасної радіолокаційної станції, антидронового пристрою, надійного захищеного зв’язку, автономного живлення, пікапа, штабів управління. Я інвестував у це понад 150 мільйонів. Круто, що цей унікальний проєкт був створений без жодної копійки державних коштів», заявив Петро Порошенко.

Було презентуємо 5 комплексів «Ай-Петрі СВ» екіпажам 18 Центру протидії технічній розвідці 1 квітня. Підкреслюється, що це досвідчені бійці, але попереду в них ще інтенсивний курс навчання, бо це дуже складний технологічний комплекс.

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