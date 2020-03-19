Премия Тьюринга досталась творцам компьютерной анимации из Pixar

19 марта 2020 г., 14:08

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Вчера, Ассоциация вычислительных машин (ACM), крупнейшее в мире сообщество профессионалов компьютерной отрасли, назвала двух новых обладателей премии имени Алана Тьюринга – британского математика, заложившего теоретические основы информатики и искусственного интеллекта.

Звание лауреатов этой престижнейшей награды в области ИТ и прилагающийся к ней миллион долларов в этого раз разделили между собой Пэт Ханрахан (Patrick “Pat” Hanrahan) и Эд Кэтмалл (Ed Catmull), стоявшие у истоков того, что называют термином CGI – компьютерное генерирование реалистичных изображений.



Премия присуждается за деятельность, оставившую «весомый и продолжительный» след в развитии компьютерных технологий. Работа бывших коллег по студии Pixar полностью отвечает этому определению, так как она вдохнула новую жизнь не только в мультипликацию, но и в спецэффекты для Голливуда, в компьютерные видеоигры, в виртуальную реальность и создала «новую форму артистического самовыражения». За свою более чем полувековую историю премия Тьюринга только второй раз вручается пионерам компьютерной графики.

В опубликованном пресс-релизе ACM говорится, что Ханрахан и Кэтмалл «фундаментально повлияли на область компьютерной графики через концептуальные инновации и вклад в программное/аппаратное обеспечение. Их работа произвела революцию в кинопроизводстве, породив новый жанр художественных анимационных фильмов, целиком созданных на компьютере».

Ханрахан присоединился к Pixar в 1986, вскоре после того, как Стив Джобс сформировал эту компанию на основе анимационной студии, купленной у Джорджа Лукаса. Кэтмалл к тому времени уже семь лет занимался компьютерной графикой в Lucasfilm.

Как исследователь, Кэтмалл разработал ранние методы сглаживания полигональных поверхностей, Z-буферизации и наложения текстур в трехмерных средах, имеющие фундаментальное значение для генерирования реалистичной компьютерной графики. Поэтому он стал хорошим наставником для Ханрахана – биофизика и нейробиолога, делавшего тогда первые шаги в практически несуществующей ещё дисциплине CGI.

На протяжении всего трёх лет, поведённых в Pixar, Ханрахан под руководством Кэтмалла создал ряд инструментов и методов, определивших облик современной компьютерной анимации. В частности он был архитектором системы RenderMan, сделавшей возможным применение сложного освещения и шейдеров к 3D-сцене, благодаря чему финальное изображение получалось почти неотличимым от реальности.

Приступая к этой работе, сам Ханрахан считал, что тогдашний уровень развития технологий не позволит им сделать полнометражный компьютерный фильм. «Я не думал, что будет возможно создать образы, которые люди посчитают реальными, без прогресса искусственного интеллекта», – вспоминает он

Кэтмалл настоял тогда, и в 1994 увидела свет «История Игрушек». ПО RenderMan использовалось и продолжает использоваться для создания многих популярных фильмов, включая «В поисках Немо» и «Тачки». Технические достижения Pixar в кинематографе были отмечены тремя премиями Оскар.

Кэтмалл возглавлял Pixar в течение трёх десятков лет, а Ханрахан имеет за плечами успешную академическую карьеру в Стэнфорде и создание компании Tableau, выпускающей приложения для визуализации данных.

Однако сами лауреаты наиболее значительным своим достижением считают создание симбиоза искусства и технологий.

«Больше всего горжусь атмосферой в Pixar, где многие годы нами поддерживался баланс технологии и искусства», – сказал Кэтмалл. – Мы состыковали группу художников, которые хотят сделать что-то новое, с техническими людьми, которые работают над тем, чего люди обычно не видят. Это привело к действительно феноменальной синергии между этими двумя сторонами».

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