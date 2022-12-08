Преміум-сегмент забезпечує дохід від 5G-чипів у ІІ кв.

8 декабря 2022 г., 11:35

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Згідно зі звітом Strategy Analytics світовий ринок процесорів мобільного зв'язку базового діапазону виріс на 19% до 8,7 млрд дол. у другому кварталі 2022 року. Причому, Qualcomm та Unisoc демонструють стійке зростання доходів.



Qualcomm, MediaTek, Samsung LSI, Unisoc та Intel увійшли до п'ятірки лідерів за часткою доходів на ринку модулів базового діапазону в другому кварталі 2022 року. Qualcomm очолила рейтинг з часткою доходу 59%, за нею йдуть MediaTek з 29% та Samsung LSI з 6%.



Доходи у сегменті зросли на 40% у річному обчисленні, в той час, як постачання зросли на 16%. Крім того, збільшення асортименту дорожчих преміальних і високорівневих чипів 5G підвищило середню ціну продажу (ASP).



«Qualcomm продемонструвала 53-відсоткове зростання виторгу від продажів чипсетів з підтримкою 5G завдяки збільшенню асортименту преміальних і високорівневих процесорів Snapdragon. Тривале залучення компанії в лінійку Samsung Galaxy S22 збільшило ASP в базовому діапазоні до ще одного рекордно високого рівня. Попри сильні продукти, Qualcomm побачить слабкі показники у другому півріччі 2022 року через зниження попиту на своєму основному ринку чипів для смартфонів», підкреслив Сраван Кундоджала (Sravan Kundojjala), автор звіту і директор служби компонентних технологій для телефонів в Strategy Analytics.



Кундоджала також додав, що MediaTek зафіксувала рекордно високий дохід від базового діапазону в другому кварталі завдяки зростанню частки 5G. Компанія змістила фокус на high-end, але внесок в дохід від нього залишається низьким.

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