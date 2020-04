Главная » Статьи Преимущества объектного хранения данных для гибридной ИТ-инфраструктуры Автор – Владислав Гавриленко , 21 апреля +22

голоса Tweet Гибридная инфраструктура — это широкий термин, который может объединять несколько типов ресурсов, включая хранилище, вычисления и сеть. Он также может включать несколько типов облаков, таких как публичные облачные сервисы, выделенные частные облачные центры обработки данных, локальные частные облака и ресурсы on-premise. Гибридные ИТ-инфраструктуры объединяют облачные и локальные вычислительные среды для создания более эффективной, менее дорогой и более гибкой операционной модели. Эти среды когда-то были отдельными объектами со слабым взаимодействием, но теперь облако и инфраструктура on-premise становятся единым целым. Новые решения обеспечивают рабочий процесс, в котором ИТ-менеджеры могут легко перемещать данные и приложения между различными облаками, как публичными, так и частными, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям. Гибридная облачная архитектура обеспечивает наиболее экономичное решение для защиты данных — использование локального хранилища для быстрого доступа и репликация в дешевое общедоступное облако для восстановления информации из архива, в случае отказа локальных систем. Для локальной части гибридного облака существует три метода хранения. В SAN (Storage Area Network) данные хранятся в блоках. Это быстрые СХД, характеризующиеся высокой скоростью операций ввода—вывода (IOPS) и сверхнизкими задержками. Они хорошо подходят для обработки транзакций. К недостаткам можно отнести их высокую стоимость, поскольку в них чаще всего используются all-flash массивы, разворачивание только в одном ЦОД (нераспределенная архитектура), отсутствие возможности облачной интеграции. В противоположность SAN, в NAS (Network Attached Storage) данные хранятся в файлах. Эти устройства также имеют низкую задержку и высокую пропускную способность. Они оптимизированы для обмена файлами. Из недостатков можно указать на дорогую инфраструктуру контроллера, ограниченную масштабируемость и невозможность облачной интеграции. Наконец, объектное хранилище. Одинаковая базовая технология обеспечивает ему совместимость с облаком, а возможности масштабирования позволяют бесшовное расширение вплоть до экзабайт. Стоимость также привлекательна: система на 70% дешевле, чем SAN и NAS. Однако система не предназначена для приложений с высокой скоростью транзакций и хранит неструктурированные данные. Как работает объектное хранилище Объектное хранилище сочетает в себе несколько технологий в единой интегрированной системе для решения проблемы управления данными.

Каждая система хранения нуждается в способе индексирования и поиска информации, чтобы ею можно было эффективно управлять. С традиционными технологиями SAN и NAS эти схемы индексации имеют ограничения. Файлы NAS-системы используют иерархию, как ветви на дереве. SAN использует прямую адресацию, как почтовые адреса. И та и другая схемы имеют ограничения по масштабу. Кроме того, с этими системами увеличение объема данных приводит к снижению производительности. Хранение объектов, с другой стороны, использует «плоскую» файловую структуру, которая не имеет границ. Объект включает в себя пользовательские данные (обычно файл), уникальный идентификатор, который создается из самих данных и пользовательские метаданные, которые можно использовать для описания содержания этого объекта. Объекты организованы в «бакеты» (bucket), функционально выделенные области памяти, адресуемые как единое целое. Они являются аналогом папок для файлов. Эти контейнеры могут содержать похожие или связанные объекты, которыми можно эффективно управлять, объединяя в группы. Объектное хранилище — это всегда кластерная система. Любой узел в кластере может видеть и получить любые данные. Кластер может быть расширен простым добавлением узлов. Сами узлы являются автономными устройствами — как правило, стандартными серверами. Каждый из них имеет каталог метаданных, знает, где в кластере хранятся данные, и может отвечать независимо на запросы. Для повышения производительности узлы могут также работать параллельно. Чтобы извлечь данные из хранилища объектов, вы просто используете для этого идентификатор объекта. Объекты могут быть локальными или размещены в удаленных ЦОД, но из-за того, что они находятся в едином адресном пространстве, механизм их получения не меняется. Объектное хранилище vs. файловое хранилище. В чем разница? Файл — это данные, записанные в конкретном формате. Этот формат известен приложению и определяется им по суффиксу файла. Формат файла «.jpg», например, будет использоваться приложением, которое управляет изображениями. Объект, с другой стороны, является пакетом, содержащим данные (возможно, файл или часть файла). Там также присутствуют метаданные, которые описывают данные. Уникальный идентификатор идентифицирует объект. Объект можно разделить на «кусочки» для распределения по нескольким узлам. В отличие от файлов, объект может включать в себя большое количество метаданных, которое увеличивает возможности поиска с использованием сложных инструментов. Объектное хранилище Файловое хранилище Производительность Лучше всего подходит для объемного контента Для маленьких файлов Расположение серверов Данные хранятся в нескольких регионах Данные обычно хранятся локально Масштабируемость Можно масштабировать до бесконечности Эксплуатационные пределы достигают нескольких петабайт Возможности аналитики Настраиваемые метаданные позволяют легко обрабатывать информацию Сложно выполнять аналитические операции Актуально, что объектное хранилище и публичное облако могут быть легко объединены в один пул ресурсов, где публичное облако действует как еще один уровень хранения, давая вам новые возможности для управления и обработки данных. Приведем в заключение некоторые примеры объектных хранилищ и их краткие характеристики. Data Protection является идеальным решением для защиты данных. Информацию можно хранить локально, для быстрого доступа, и нативно реплицировать в облако для аварийного восстановления. Media and Entertainment предназначено для размещения контента с высоким разрешением и быстрого расширения библиотек контента, хранение объектов студии и команды post production с неограниченными возможностями. Богатые метаданные значительно увеличивают возможность поиска медиаресурсов. Healthcare — это хранилище объектов легко интегрируется с системами PACS (Picture Archiving and Communication System) и поставщиками нейтральных архивов (VNA) для обеспечения профессионалов здравоохранения единым архивом всех данных пациента. Video Surveillance ориентировано на персонал отделов безопасности. С использованием камер 4К, более высокой частотой кадров и большим сроком хранения запросы этих отделов на объемы хранение растут экспоненциально. Объектное хранилище совместимо с системами видеонаблюдения обеспечивает масштабируемое, доступное решение. Artificial Intelligence оптимизировано для быстро расширяющихся учебных баз, нуждающихся в система хранения, которая может начинаться с малого и расти неограниченно по доступной цене. Хранилище объектов предоставляет возможность масштабирования и гибкого использования облака для в соответствии с потребностями.

