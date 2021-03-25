Представлены новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети

25 марта 2021 г., 14:25

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Hewlett Packard Enterprise расширила возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети.



Как отмечается, обновления включают в себя усовершенствование защиты данных за счет возможности резервного копирования в облако HPE Cloud и расширение поддержки централизованного резервного копирования на удаленную площадку для целей соответствия нормативным требованиям. HPE также анонсировала поддержку интеграции с контейнерами для запуска облачных приложений на периферии, что позволит ускорить трансформацию бизнеса заказчиков.



HPE SimpliVity теперь поддерживает HPE Cloud Volumes Backup, что обеспечивает простое, эффективное и гибкое резервное копирование непосредственно в облако HPE Cloud, с разных площадок заказчика.



Расширенная интеграция HPE SimpliVity с HPE StoreOnce позволяет защитить рассредоточенные площадки заказчика с помощью автоматизированных политик резервного копирования, которые позволяют легко и эффективно выполнять репликацию приложений и данных непосредственно на систему резервного копирования HPE StoreOnce, как для целей соблюдения нормативных требований, так и целей долговременного хранения данных.



Новый плагин Kubernetes CSI для HPE SimpliVity упрощает работу и управление контейнерами на «все-в-одном» гиперконвергентной платформе, позволяя запускать как контейнеры, так и виртуальные машины на единой аппаратной платформе.



Организации и предприятия сталкиваются с беспрецедентным ростом числа приложений и объемов данных на периферии сети (вне ЦОД), что создает новые возможности для извлечения ценности из данных за счет запуска приложений для их локальной обработки, в месте их создания, без необходимости пересылки данных в ЦОД и/или облако. Кроме того, заказчики переносят новые облачные/ контейнеризованные приложения на периферию сети, обеспечение работы которых, требуется с сохранением существующих / традиционных виртуализированных приложений на удаленных площадках.



Вычисления на периферии – критически важный сегмент в таких сферах, как розничная торговля, здравоохранение, финансовые услуги и промышленное производство. Таким предприятиям и организациям необходима предельно простая в управлении вычислительная инфраструктура со встроенной отказоустойчивостью и эффективной защитой данных для обеспечения непрерывной работы приложений, и быстрого восстановления данных на любой из площадок.



Архитектура HPE SimpliVity обладает высоким уровнем отказоустойчивости и защиты данных, благодаря чему обеспечивает высокую доступность и возможность мгновенного восстановления для рабочих нагрузок на периферии сети, включая базы данных и виртуализацию общего назначения. Встроенные средства удаленного резервного копирования в рамках федерации кластеров HPE SimpliVity позволяет эффективно и быстро восстанавливать приложения на удалённых площадках. В рамках кластера HPE SimpliVity данные виртуальных машин оперативно и автоматически копируются на другой узел, поэтому в случае выхода из строя одного из узлов кластера заказчик, всегда будет существовать резервная копия. Фактически, резервное копирование или восстановление виртуальной машины емкостью 1 ТБ может быть выполнено менее чем 60 секунд. Это критически важно для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в случае стихийных бедствий и/или защиты данных от кибер-угроз, таких как программы-вымогатели.



Благодаря появлению возможности выполнять резервное копирование и в облако HPE Cloud и возможности централизованного хранения резервных копий, платформа HPE SimpliVity представляет собой наиболее полное решение для обеспечения работы и защиты данных на периферии сети.



Производитель утверждает, что HPE SimpliVity в сочетании с HPE Cloud Volume Backup обеспечивает простое и эффективное резервное копирование непосредственно в облако HPE Cloud. Это позволяет выполнять резервное копирование в облако HPE Cloud в три клика или с помощью автоматизации политик прямо из vCenter и без дополнительной программной или аппаратной инфраструктуры. В отличие от других облачных платформ, резервные копии из HPE Cloud можно легко восстановить на внешних площадках без какой-либо дополнительной платы за исходящий трафик. HPE Cloud Volumes Backup оптимизирует расходы благодаря оплате только по факту потребления занимаемого объема в облаке, минимизации объема передаваемых данных и эффективным хранением данных в облаке.



Расширение интеграции HPE SimpliVity с HPE StoreOnce снижает сложность, стоимость и риски благодаря защите распределенных площадок на периферии сети с помощью автоматизированных политик для простой и эффективной репликации приложений и данных непосредственно на централизованное устройство для резервного копирования HPE StoreOnce. HPE SimpliVity и HPE StoreOnce идеально подходят для заказчиков со строгими нормативными требованиями и/или продолжительными сроками хранения данных. Заказчики могут создавать или обновлять политики резервного копирования менее чем за одну минуту для тысяч виртуальных машин на десятках площадок, просто создавать резервные копии и восстанавливать данные в три клика, а также на постоянной основе достигать коэффициента дедупликации 20:1, что обеспечивает высокую эффективность работы с данными.



Предприятия и организации из самых разных сфер трансформируют методы разработки и развертывания своих приложений в гибридных облаках. В связи с этим ИТ-специалистам требуется более гибкая, автоматизированная и соответствующая политике компании инфраструктура как для поддержки развивающейся виртуализации, так и архитектур на базе контейнеров. Для работы с облачными приложениями и контейнерами заказчикам требуется постоянное хранилище, а также программно-определяемая инфраструктура с возможностью автоматизации и самообслуживания для разработчиков. Контейнерные среды, такие как Kubernetes, можно развертывать не только в ЦОДе, но и на периферии сети.



Гиперконвергентная система HPE SimpliVity теперь поддерживает драйвер Container Storage Interface (CSI) для работы с Kubernetes, позволяющий запускать контейнерные приложения на периферии сети. HPE предлагает простой и унифицированный интерфейс для работы с HPE SimpliVity и Kubernetes, чтобы ускорить переход заказчиков к контейнерной архитектуре. Поддержка CSI и постоянных томов дает возможность работать с виртуальными машинами и контейнерами на единой аппаратной платформе на удаленных площадках, что избавляет заказчиков от необходимости в отдельной специализированной инфраструктуре для контейнеров. Заказчики получают для своих площадок на периферии удобное управление и широкие возможности резервного копирования и защиты данных, с их восстановлением при сбое менее чем за одну минуту, что позволяет расширить область применения облачных приложений, развернутых на контейнерах. Теперь с помощью HPE SimpliVity заказчики могут модернизировать приложения на периферии сети, используя унифицированную гиперконвергентную платформу, гарантирующую непрерывность работы и защиту приложений.



HPE SimpliVity 4.1.0 доступна для заказчиков HPE SimpliVity с действующими контрактами поддержки по всему миру без дополнительной оплаты. Все новые функции и возможности поддерживаются с помощью VMware vSphere 7.0. HPE Cloud Volume Backup доступен в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

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