Представлены профессиональные графические процессоры NVIDIA Quadro RTX A6000 и A40

6 октября 2020 г., 13:05

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Объявленные на конференции GTC 2020 новые графические процессоры NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40 построены на архитектуре NVIDIA Ampere. Они оснащены новыми RT-, тензорными и CUDA-ядрами, которые ускоряют графику, рендеринг, вычисления и искусственный интеллект значительно быстрее, чем предыдущие поколения.

Отмечается, что NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40 базируются на RT-ядрах второго поколения, которые обеспечивают вдвое большую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением, а также одновременную трассировку лучей, затенение и вычисления.

Заявлено, что используемые в новинках тензорные ядра третьего поколения обеспечивают пропускную способность до 5 раз больше по сравнению с предыдущим поколением, до 10 раз с разреженными данными, с поддержкой новых форматов данных TF32 и BF16.

Для новых ядер CUDA заявлена вдвое большая пропускная способность FP32 по сравнению с предыдущим поколением для значительного ускорения графики и вычислений.

Входящая в состав новых карт 48 ГБ памяти является самым большим объемом, доступным в одном GPU, который можно расширить до 96 ГБ, объединив два GPU по технологии NVLink.

С добавлением программного обеспечения NVIDIA vGPU, такого как Quadro Virtual Workstation, поддерживаются графические нагрузки и мощные инстансы виртуальных рабочих станций в большом масштабе для удаленных пользователей, позволяя запускать еще более крупные нагрузки в высокопроизводительном проектировании, ИИ и вычислениях.

Новинки также поддерживают интерфейс PCIe Gen 4, что обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением, ускоряя передачу данных на GPU для задач с большим объемом данных, таких как анализ данных, гибридный рендеринг и потоковая передача видео на серверах и рабочих станциях с поддержкой PCIe Gen 4, таких как Lenovo ThinkStation P620.

Ведущие мировые производители систем, включая BOXX, Dell, HP и Lenovo, представят широкий спектр рабочих станций на базе NVIDIA Quadro RTX A6000.

Широкая линейка серверов на базе NVIDIA A40 будет доступна от ведущих мировых производителей систем, включая Cisco, Dell, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise и Lenovo.

Quadro RTX A6000 будет доступен у торговых партнеров, включая PNY, Leadtek, Ingram Micro, Ryoyo, а также в онлайн-магазинах NVIDIA, начиная с середины декабря. NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40 будут доступны от OEM-производителей рабочих станций и серверов по всему миру в начале следующего года. Уточняйте наличие у OEM-поставщиков.

Поддержка ПО NVIDIA vGPU, включая Quadro Virtual Workstation, появится в начале следующего года.

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