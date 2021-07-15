Представлены моноблоки Lenovo ideacentre AIO 3 и ideacentre AIO 5

15 июля 2021 г., 14:25

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Компания Lenovo представила на украинском рынке стильные, компактные и высокопроизводительные моноблоки ideacentre AIO 3 и 3i, а также ideacentre AIO 5i для развлечений и работы. Устройства оборудованы мощными процессорами Intel Core i7 10-го поколения, а ideacentre AIO 3 можно выбрать еще и с процессором AMD Ryzen 7.



Моноблоки ideacentre All-in-One 3 и 3i оснащены практически безрамочными дисплеями с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), что обеспечивает четкую и реалистичную картинку. Пользователь может выбрать под себя оптимальный размер экрана для своих потребностей из трех доступных вариантов: 27, 23.8 и 21.5 дюйма.



Ideacentre AIO 3 и 3i можно опционально приобрести с сенсорным экраном, позволяющим интуитивно управлять приложениями, просматривать и сразу редактировать изображения, перетаскивать файлы на дисплее.



Эффективную работу систем обеспечивают 16 ГБ оперативной памяти. Можно также выбрать конфигурацию с дискретной видеокартой и комбинированным дисковым пространством, например, твердотельный накопитель на 1 ТБ в сочетании с SSD-накопителем на 256 ГБ.



В подставку AIO-устройств встроен кабельный коллектор. Он собирает все провода и помогает освободить пространство для важных гаджетов или приятных мелочей.



Экран с разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей) 27-дюймового моноблока ideacentre AIO 5i позволяет сфокусироваться на мельчайших деталях. Отмечается, что дисплей с соотношением экрана к корпусу в 93% и тонкими рамками дает больше пространства для работы в видео и фоторедакторах. Ideacentre AIO 5i доступен также с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Как и ideacentre AIO 3 и 3i, старшее поколение устройств можно выбрать с опциональным сенсорным дисплеем.



Аудиосистема ideacentre AIO 5i – безоговорочный плюс новинки. Сертифицированные динамики JBL от Harman, премиум-технология Dolby Audio, два высокочастотных и один низкочастотный динамики прекрасно синхронизируются, обеспечивая объемный и чистый звук.



Моноблоки ideacentre AIO 5i, а также ideacentre AIO 3 и 3i имеют все необходимые порты и разъемы для подключения дополнительных аксессуаров, в том числе второго монитора.



В Lenovo ideacentre AIO 5i встроена беспроводная зарядка, достаточно просто положить смартфон на основу моноблока и гаджет будет заряжаться.



Инфракрасная камера и технология Windows Hello позволяют автоматически войти в систему за несколько секунд. Чтобы владелец был уверен в своей конфиденциальности, моноблоки ideacentre AIO 5i, а также ideacentre AIO 3 и 3i оснащены шторкой TrueBlock Privacy Shutter. Достаточно нажать кнопку в верхней части экрана и шторка закроет веб-камеру, пока та не нужна.



Новые All-in-One устройства от Lenovo доступны по цене: ideacentre AIO 3 и 3i – от 17 999 грн., ideacentre AIO 5i – от 25 999 грн.

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