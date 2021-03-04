Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT нацелена на работу в разрешении 1440p

4 марта 2021 г., 10:15

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Компания AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, обеспечивающую, по ее заявлению, исключительную производительность, потрясающе живую графику и расширенные программные технологии, которые по-новому определяют переход на разрешение 1440p.



В модели использованы: революционная игровая архитектура AMD RDNA 2, 96 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity Cache, 12 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6, память AMD Smart Access Memory и другие новейшие технологии. AMD Radeon RX 6700 XT обеспечивает до двух раз более высокую производительность по сравнению с видеокартами прошлого поколения и выдает более 165 кадров в секунду в некоторых киберспортивных играх.



Сообщается, что более 40 сборщиков систем и OEM-производителей выпустят высокопроизводительные настольные ПК на базе новой видеокарты.



Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT построена на 7-нм техпроцессе, а AMD Infinity Cache — 96 МБ кэша данных последнего уровня на кристалле GPU при том же уровне энергопотребления, что и традиционные архитектуры, обеспечивает пропускную способность до 2,5 раз выше, предлагая более высокую игровую производительность.



Также отмечается, что AMD Smart Access Memory – дает более высокую производительность при совместной работе видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии с процессорами AMD Ryzen 5000-й или некоторыми процессорами Ryzen 3000-й серии для настольных ПК и материнских плат AMD с чипсетами 500-й серии. Это предоставляет процессорам AMD Ryzen доступ к высокоскоростной видеопамяти GDDR6 и обеспечивает прирост производительности до 16%.

Отдельно подчеркивается, что видеокарты на базе архитектуры AMD RDNA 2 оптимизированы для обеспечения реалистичности освещения, теней и отражений в реальном времени с помощью DirectX Raytracin. В сочетании с AMD FidelityFX разработчики могут комбинировать эффекты растеризации и трассировки лучей, чтобы обеспечить идеальный баланс качества изображения и производительности в играх.

AMD Radeon Anti-Lag уменьшает время отклика ввода-вывода, делая игры более отзывчивыми и предлагая конкурентное преимущество в игровом процессе.

AMD Radeon Boost — Теперь с поддержкой Variable Rate Shading. Технология позволяет до 27% увеличить производительность во время быстрых игр за счет динамического понижения разрешения картинки или изменения частоты затенения для разных областей кадра, увеличения частоты кадров и текучести, а также повышения отзывчивости практически без ощутимого влияния на качество изображения.



Ожидается, что видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT будут доступны на сайте AMD.com, у партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX, а также у розничных продавцов/ритейлеров с 18 марта 2021 года, по стартовой цене 479 долл.

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