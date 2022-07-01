Представлена Raspberry Pi Pico W - IoT-платформа з Wi-Fi ціною 6 дол.

1 июля 2022 г., 9:15

+11

голос Tweet

У січні минулого року Raspberry Pi Foundation випустили Raspberry Pi Pico за 4 дол., серцевиною якого є розроблений фундацією мікроконтролер RP2040, створений за 40-нанометровим технологічним процесом TSMC. Він з низьким енергоспоживанням, містить два ядра Arm Cortex-M0+ на 133 МГц, 264 КБ вбудованої пам’яті SRAM.



З моменту запуску було продано майже два мільйони плат Pico, і RP2040 знайшов свій шлях до величезної кількості продуктів сторонніх виробників. RP2040 чудово підходить для комерційних і промислових застосувань, але світовий дефіцит напівпровідників значно прискорив впровадження.



Швидкі ядра, великий обсяг пам’яті та гнучкий інтерфейс роблять RP2040 природним будівельним блоком для систем Інтернету речей. Але сама Pico має одну очевидну нестачу функції для IoT: метод підключення до мережі. Тепер все зміниться.



Raspberry Pi Foundation запускає трьох нових членів сімейства Pico. Raspberry Pi Pico W коштує 6 дол. і забезпечує підтримку бездротової мережі 802.11n на платформі Pico, зберігаючи при цьому повну сумісність контактів зі своїм старшим братом. Також анонсовані версії Pico H ($5) і Pico WH ($7) з додатковим трипіновим конектором для налагодження. Pico H і Pico W доступні сьогодні, Pico WH слідуватиме в серпні.



Raspberry Pi Foundation у Pico W використовує чип Infineon CYW43439, який інкапсульовано в металевому екрані.



CYW43439 підтримує як Bluetooth Classic, так і Bluetooth Low-Energy, поки ці функції не ввімкнуті на Pico W, але це може бути зроблено в майбутньому.



Як повідомив Ебен Аптон (Eben Upton) з Raspberry Pi Foundation, перша партія Pi Pico W буде мати 50 тис. пристроїв, а до кінця цього року буде відвантажено ще близько 2 млн.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист