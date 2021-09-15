Представлена глобальная версия смартфонов vivo X70

15 сентября 2021 г., 16:29

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Анонсированная vivo глобальная версия смартфонов компании серии X70 включает модели X70, X70 Pro и X70 Pro+. Отмечается, что флагманская серия X70 получила обновленные портретные режимы фотосъемки от ZEISS и технологии мобильной обработки изображений для обеспечения наилучшего пользовательского опыта.

Вся линейка X70 оборудована фронтальными камерами с разрешением 32 Мп. Блок основной камеры модели X70 Pro+ включает камеры: 50 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп); блок модели X70 Pro: 50 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп; блок модели X70 состоит из трех камер (40 Мп + 12 Мп + 12 Мп).

В новинках vivo появилось три портретных режима ZEISS Style Portrait, вдохновленных легендарными классическими объективами Distagon, Planar и Sonnar. Стиль «Distagon» дает анаморфный вид, предлагая динамические эффекты перспективы для архитектурных и интерьерных фотографий, которые передают эстетику голливудского кинопроизводства. Адаптация «Planar» представляет классические эффекты боке, раскрывающие истинные характеристики и передающие настоящее выражения лица посредством портретной фотографии. Режим «Sonnar» известен своим кремовым боке, что делает его подходящим для портретной съемки с глубиной и четкостью для документирования событий.

Вся линейка vivo X70 соответствует сертификату ZEISS T* Coating, снижая отражения рассеянного света и других артефактов изображения для гарантированной яркости. Узнаваемый логотип ZEISS и этикетка ZEISS T* Coating выгравированы на матрице основной камеры X70 серии, а торговая марка ZEISS Vario-Tessar — на выступающей панели вспышки моделей.

Старшая модель серии X70 Pro+ оснащена фирменным процессором обработки изображения V1 и стеклянным объективом с высоким пропускным коэффициентом. Новые процессоры обработки изображений, разработанные компанией vivo, применяют систему искусственного интеллекта для эффектов NR (уменьшение шума) и MEMC (оценка движения, компенсация движения) по всем направлениям. А стеклянные линзы высочайшего качества обеспечивают сверхнизкую дисперсию для улучшения качества изображения.

X70 Pro+ сочетает в себе 50 Мп сверхчувствительную матрицу GN1 и 48 Мп сверхширокоугольную камеру Sony IMX598 с профессиональной системой стабилизации и стабилизации по горизонтали на 360°, что обеспечивает резкость даже во время съемки кадров с активным движением. В моделях X70 Pro и X70 используется сверхчувствительная камера в сочетании с технологией профессиональной стабилизации 3.0, позволяющая пользователям снимать четкие изображения или видео в динамике.

Модель X70 Pro+ построена на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, а X70 Pro и X70 работают на чипе MediaTek Dimensity 1200-vivo.

Несмотря на компактные размеры, смартфон vivo X70 Pro+ оснащен батареей емкостью 4500 мАч и зарядным устройством vivo, поддерживающим технологию зарядки FlashCharge 55 Вт, а также технологию беспроводной зарядки FlashCharge 50 Вт. Модели X70 Pro и X70 оборудованы аккумуляторами емкостью 4450 мАч или 4400 мАч соответственно, и стандартными зарядными устройствами, поддерживающими технологию FlashCharge 44 Вт.

В X70 Pro+ используется 6,783-дюймовый дисплеем WQHD, изготовленный из люминесцентных материалов высокой яркости E5. Экран позволяет отображать 1 миллиард оттенков, и при разрешении 2K характеризуется плотностью картинки 517 ppi. Устройства X70 Pro и X70 оснащены 6,56-дюймовыми дисплеями с максимальной частотой обновления 120 Гц и частотой отклика 240 Гц для плавного скроллинга и просмотра.

X70 Pro+ обладает сертификатом IP68, обеспечивая защиту от брызг, жидкости и пыли.

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