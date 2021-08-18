Мягкий госконтроль по-пекински?

18 августа 2021 г., 14:45

Как раскопали журналисты, китайское правительство контролирует свои компании не только с помощью решений регуляторов.

Весной этого года компания, принадлежащая трем китайским госпредприятиям (инвестфонд, вещательная компания и муниципалитет Пекина), приобрела 1% акций Beijing ByteDance Technology и получила также место в совете директоров (состоящем из трех человек). Аналогичную сделку провели в отношении компании Weibo – китайского аналога Twitter.

Строго говоря, результат сделки напрямую не влияет на работу TikTok (сеть управляется компанией, зарегистрированной на Кайманских островах) и даже на работу Bytedance. Beijing ByteDance Technology лишь владеет лицензиями на технологии, которые используются в работе социальных сетей. Но для мягкого госконтроля, вероятно, этого достаточно.

Правительство Китая хочет влиять на ИТ-компании через доли в их капитале?

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