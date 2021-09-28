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Потолочная точка доступа TP-Link EAP610 поддерживает Wi-Fi 6

28 сентября 2021 г., 14:15
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Потолочная точка доступа TP-Link EAP610 поддерживает Wi-Fi 6

 

По сообщению украинского представительства  TP-Link, в нашей стране стартовали продажи новой потолочной точки доступа TP-Link EAP610 по рекомендованной розничной цене 3899 грн.

Наиболее важным преимуществом TP-Link EAP610 является обеспечиваемая новинкой высокая скорость, которая благодаря использованию стандарта Wi-Fi 6 составляет до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Таким образом, общая скорость соединения достигает 1775 Мбит/с. Отмечается поддержка технологии Band Steering, которая автоматически переключает двухдиапазонные устройства на более скоростную частоту 5 ГГц.

Модель EAP610 интегрируется в систему Omada, созданную для централизованного управления беспроводной сетью локально или через облако. Это возможно через веб-интерфейс либо с помощью фирменного приложения Omada. Также устройство поддерживает технологию Omada Mesh. Это означает, что стабильная связь между точками доступа сохранится даже при отсутствии кабельного соединения.

Возможности технологии PoE+ делают установку и подключение EAP610 более простой и удобной, так как отпадает необходимость в дополнительных розетках для адаптера питания.

Администратор сможет настроить безопасную гостевую сеть, предусмотрев несколько способов аутентификации - например, через SMS, Facebook или ваучер. В этом случае доступ к сети будет только у авторизованных пользователей, а возможность кастомизации страницы входа и размещения на ней рекламы поможет бизнесу. Предусмотрена и поддержка стандарта WPA3 Enhanced Open, который обеспечит повышенную безопасность при подключении к ранее незащищённым публичным Wi-Fi сетям.

Потолочная точка доступа TP-Link EAP610 поддерживает Wi-Fi 6

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