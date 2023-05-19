Поставки серверів впадуть на 2,85% в річному обчисленні у 2023 році

19 мая 2023 г., 11:35

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TrendForce заявляє, що поряд з чотирма основними CSP, які скорочують обсяги закупівель, виробники, такі як Dell і HPE, також скоротили свої річні прогнози обсягів поставок в певний момент між лютим і квітнем, прогнозуючи зниження на 15% і 12% в річному обчисленні, відповідно. Крім того, попит на сервери в Китаї падає через геополітичні та економічні проблеми. Як наслідок, TrendForce прогнозує зниження світових обсягів поставок серверів у цьому році - на 2,85% до 13,835 млн. одиниць.

Аналітики підкреслюють, що ситуація на ринку серверів у першому півріччі залишається песимістичною: у І кв. поставки скоротилися на 15,9% кв/кв через фактори міжсезоння та коригування запасів кінцевими користувачами. Очікуваний бум галузі у ІІ кв. не відбувся, що призвело до скромної оцінки зростання лише на 9,23% кв/кв. Серед постійних факторів, що впливають на поставки серверів, - зниження обсягів відвантажень OEM-виробниками, низький внутрішній попит у Китаї та постійні коригування запасів у ланцюгах поставок. Проблеми ESG також змусили CSP подовжити життєвий цикл серверів і зменшити обсяги закупівель. Крім того, виробники подовжують період підтримки старих платформ, оскільки компанії прагнуть контролювати капітальні витрати, що ще більше посилює напругу на ринку.

Одночасно зі зростаючим ажіотажем навколо чат-ботів цього року значно збільшилися поставки серверів штучного інтелекту завдяки активним інвестиціям таких гігантів індустрії, як Microsoft і Google. TrendForce прогнозує, що у 2023 році темпи зростання поставок серверів AI перевищать 10%. Однак, оскільки на сервери для штучного інтелекту наразі припадає відносно невелика частка (<10%) від загального обсягу поставок серверів, їхній вплив на пожвавлення млявого ринку серверів залишається доволі обмеженим.

Чи зможе ринок серверів відновитися цього року, залежить від темпів скорочення запасів. За поточними оцінками, цей поворот може відбутися вже наприкінці 2023 р. або продовжитися в першій половині наступного року. Водночас темпи виснаження запасів також впливатимуть на графік виходу нових платформ і можуть стримувати бажання постачальників переходити на DDR5 та знижувати ціни. Беручи до уваги поточну кон'юнктуру ринку, TrendForce не виключає можливості подальшого перегляду річних прогнозів поставок серверів у бік зниження.

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