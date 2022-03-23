Послуги Укртелеком знову надаються у Херсонській та Запорізькій області

Як повідомляє, Укртелеком у Херсонській області відновлено послуги інтернету і телефонії.
Протягом минулої доби відновлено інтернет-доступ і в Донецькій області, вже працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.
Також відновлені послуги у Запорізькій області.
Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють.
Телекомпослуги поки що не надаються у Чернігівській, Луганській областях. У інших областях послуги доступні.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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