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Послуги Укртелеком знову надаються у Херсонській та Запорізькій області

23 марта 2022 г., 10:28

Як повідомляє, Укртелеком у Херсонській області відновлено послуги інтернету і телефонії.

Протягом минулої доби відновлено інтернет-доступ і в Донецькій області, вже працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.

Також відновлені послуги у Запорізькій області.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють.

Телекомпослуги поки що не надаються у Чернігівській, Луганській областях. У інших областях послуги доступні.

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