Послуги Укртелеком знову надаються у Херсонській та Запорізькій області

23 марта 2022 г., 10:28

Як повідомляє, Укртелеком у Херсонській області відновлено послуги інтернету і телефонії.



Протягом минулої доби відновлено інтернет-доступ і в Донецькій області, вже працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.



Також відновлені послуги у Запорізькій області.



Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють.



Телекомпослуги поки що не надаються у Чернігівській, Луганській областях. У інших областях послуги доступні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист