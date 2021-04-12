Выявлена уязвимость в VMware View Planner

12 апреля 2021 г., 14:05

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Компания VMware исправила уязвимость в VMware View Planner – утилите для симуляции нагрузки на инфраструктуру виртуальных ПК и тестирования их производительности. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте VMware.

Уязвимость, обнаруженная экспертом Positive Technologies, получила идентификатор CVE-2021-21978 и оценку 8,6 по шкале CVSSv3, что соответствует высокому уровню опасности. Ошибка относится к классу Remote Code Execution, который представляет максимальную угрозу по классификации OWASP и позволяет гарантированно взламывать веб-приложения.

По мнению специалистов, уязвимость возникла из-за недостаточной фильтрации пользовательских данных, а также в связи с отсутствием авторизации на URL-адресе, который необходим для эксплуатации. После получения RCE злоумышленник может попытаться развить атаку для проникновения в корпоративную сеть или попробовать получить доступ к конфиденциальным данным в View Planner. Впрочем, следует учитывать, что RCE будет в контейнере, что снижает уровень угрозы.

Для устранения уязвимости необходимо руководствоваться рекомендациями в официальном уведомлении компании VMware.

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