Пошти світу оголошують росії блокаду

15 апреля 2022 г., 18:55

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В підтримку України, українців та Укрпошти, яка ще наприкінці лютого припинила сполучення з росією та білоруссю через напад росії, пошти світу також припиняють співпрацю з цими країнами.



Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з росії і білорусі. До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з росії і білорусі.



«Поштова блокада – це результат роботи українських дипломатів, волонтерів, української діаспори і, звичайно, Укрпошти, яка, як призначений оператор країни-члена Всесвітнього поштового союзу, неодноразово зверталася до колег із пошт інших країн із закликом розірвати зв’язки з росією. Сподіваюся, решта пошт також незабаром приєднаються до нашої шестірки і перестануть доставляти відправлення в росію та білорусь. Це важливо, оскільки з введенням санкцій та виходом компаній з ринку росії пошта стала каналом ввозу підсанкційних товарів. Тому дуже важливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо подавлення агресії росії та перестали доставляти відправлення в росію і білорусь. Тим поштам, які це вже зробили, дуже дякую за підтримку і принципову позицію», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Нагадаємо, Укрпошта припинила доставку до/з росії та білорусі з перших днів війни. Всі посилки з росії та білорусі, які на той момент вже надійшли до Укрпошти, були відправлені назад адресатам. Наразі здійснити поштове відправлення або грошовий переказ в росію чи білорусь з відділень Укрпошти неможливо.

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