Пошкоджені у війні об'єкти культурної спадщини в Україні документують за допомогою 3D-сканерів

20 июня 2022 г., 15:15

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За заявою Міністерства культури та інформаційної політики, за підтримки Міністерства культури Латвії та Ризького технічного університету до України завітала група фахівців на чолі з Бруно Деландесом. Разом з українськими колегами протягом тижня вони здійснили 3D-сканування двох пам’яток культурної спадщини у Чернігові, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, а також двох пам’яток сакральної архітектури, на Львівщині та в Києві. Отримані матеріали надалі використовуватимуться при розробці реставраційних програм.



“Збереження культурної спадщини в часи війни - виклик, для подолання якого необхідна консолідація зусиль різних сторін - як держави, так і громадянського суспільства, фахових спільнот. Ми дуже вдячні латвійській стороні за підтримку цього проєкту з документування пошкоджень об’єктів культурної спадщини України та сподіваємося на продовження співпраці, а також дякуємо учасникам ініціативи “Штаб порятунку спадщини” за допомогу в організації візиту латвійських колег”, — зазначила заступник Міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.



Зазначено, Латвія має 20-річний досвід в галузі документування надзвичайних ситуацій та діагностики стану об’єктів культурної спадщини під час збройних конфліктів. Подібну технічну допомогу Уряд Латвії надавав Іраку у 2005-2006 роках. Такі ж технології використовувались для документування об’єктів, занесених до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії.



Нагадаємо, наразі в Україні вже зафіксовано близько 400 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини та культурних інституцій України. Детальнішу інформацію про них можна знайти на сайті culturecrimes.mkip.gov.ua.

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