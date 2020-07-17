Портфель Softprom пополнила SaaS платформа ИТ-безопасности Cymulate

17 июля 2020 г., 17:05

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Компания Softprom подписала дистрибьюторское соглашение с разработчиком платформы кибербезопасности Cymulate и будет реализовывать это решение в более чем 30 странах, на территории СНГ и в Европе.

Cymulate – отмеченная наградами платформа для автоматического моделирования взломов и атак (BAS). Это решение оценивает архитектуру и процессы средств защиты информации (СЗИ) организации, запуская реальные атаки на существующие активы, но без риска взлома. Организации имеют возможность регулярно использовать автоматизированный подход для оценки эффективности устойчивости СЗИ перед новейшими угрозами.

Стратегия непрерывного тестирования позволяет выяснить, насколько эффективны текущие меры безопасности в организации, выявить новые уязвимости на этапе их возникновения, а также значительно сократить и постоянно оптимизировать поверхность атаки.

Cymulate позволяет улучшить безопасность в течение нескольких минут всего за четыре простых шага:

Имитация кибератак на всех этапах взлома (kill chain);

Оценка средств контроля на основе выявленных уязвимостей;

Исправление воздействий на основе проведенной оценки;

Повтор цикла с любой заданной частотой.

Последние версии программ-вымогателей, компрометации деловой электронной почты и государственные компании APT требуют изменения стратегии кибербезопасности. C помощью платформы Cymulate, постоянно выявляя уязвимые места и настраивая на повышение эффективности, группы безопасности имеют возможность улучшить защиту организации.

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