Портативна сонячна силова установка забезпечує до 18 кВт*г

23 сентября 2022 г., 12:11

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Не тільки у військових умовах люди хвилюються про безперебійність енергопостачання. Приклад тому - гаряча підтримка людей з усього світу стартапу BLUETTI, який презентував своє модульне рішення, здатне довести потужність резервних джерел до 18 кВт*г.

Системи домашньої та виробничої сонячної енергетики не є чимось новим, втім як і пристрої накопичення електроенергії. Уже досить часто можна побачити встановлені на дахах приватних будинків та підприємств сонячні батареї. Оригінальність підходу BLUETTI полягає в тому, щоб зробити все це портативним і модульним, що дає змогу швидко переносити і розгортати таке рішення.

І треба визнати, що ідея швидко отримала підтримку на краудфандинговій платформі Indiegogo, де на момент підготовки цього матеріалу вона вже за два тижні після старту здобула підтримку понад 1,8 тис. осіб із сумою 5,6 млн дол.



У базовій комплектації до складу рішення входить розкладна сонячна панель PV400 на 400 Вт, інверторний модуль AS500 на 5000 Вт та накопичувальна батарея B300 місткістю 3072 Вт, що дає змогу забезпечити добову потребу середнього домогосподарства. Додаючи в рішення по одній батареї B300, можна довести їхню кількість до шести, що дає загальну потужність 18 кВт*г.



Інвертор AC500 має 16 вихідних портів для енергопостачання обладнання, включно з традиційними силовими розетками та роз'ємами USB-C.

Важливий фактор - швидкість зарядки. В цьому випадку її можна виконувати як тільки від силової мережі, так і з використанням сонячних панелей. Максимально швидко поповнення заряду відбувається, звісно, від мережі - за 1 годину на 4,5 кВт, тоді як при залученні тільки сонячних панелей - за 1,5 години на 3000 Вт. А комбінування цих методів дає результат у 8000 Вт за 1,4 години.

Керувати інвертором AC500 можна не тільки з вбудованого екрана, а й віддалено за допомогою мобільного застосунку через Wi-Fi або Bluetooth. Він дає інформацію про навантаження та рівень заряду.



Батареї виконані на базі LiFePO4, тому здатні витримувати 2500-3500 циклів заряду-розряду. Для них заявлено життєвий цикл близько 10 років. А їхній робочий діапазон температур -20-40℃ дає змогу експлуатацію в умовах морозів.

Оскільки в цьому випадку йдеться про фінансування ще не комерційного продукту, то потрібно розуміти, що його постачання не гарантовано на 100%. Хоча і заявлено про готовність відправлення замовлень уже в грудні нинішнього року. Вартість комплекту з інвертора AC500 та батарейного блоку B300S зараз оцінюють у $3199, а за необхідності можна докупити й сонячну панель PV400 за $799.

На рекламних роликах виробник просуває ідею мобільності цього рішення, але думаю, що важливим фактором є і його портативність. Адже його можна швидко розгорнути на обмеженому просторі чи то у дворі, чи то навіть на балконі багатоповерхового будинку. Дуже вже багато останнім часом зустрічається обговорень, присвячених засобам енергопостачання на випадок аварій через бойові дії. Думаю, що це рішення варте пильної уваги тих, хто серйозно готується до непередбачених ситуацій.

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