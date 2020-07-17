Популярность мессенджеров и социальных сетей сильно разнится по областям Украины

17 июля 2020 г., 13:15

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Компания Vodafone составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины в первом полугодии, присваивая каждому региону цветовой статус – под цвет значка наиболее используемого сервиса.

Цвета, соответствующие популярным соцсетям и мессенджерам: Viber – сиреневый; WhatsApp – зеленый; Telegram – голубой; Instagram – вишневый; Facebook – синий; YouTube – красный; TikTok – черный; Likee – розовый; Snapchat – желтый.

Год назад этот рейтинг не был бы таким разнообразным и первые места в нем достались бы только областям с городами-миллионниками. Появление в рейтинге других областных центров, а также небольших городов и сел свидетельствует о росте объемов пользования мобильным интернетом по всей Украине.

Статус «сиреневой» получила Одесская область, которая по удельному (на каждого пользователя) трафику Viber с результатом 417 Мб/чел в месяц обошла Черкасскую и Донецкую области. Херсонская область стала «зеленой» – здесь наибольшее количество активных пользователей WhatsApp, на который уходит 978 Мб/чел; на втором и третьем месте – Полтавская и Харьковская области. В то же время наибольший трафик мессенджера Telegram – 2036 Мб/чел – создают пользователи «голубой» – Киевской области, опережая Одесскую и Винницкую.

«Вишневой» областью – с наибольшим количеством самых активных пользователей Instagram, 6408 Мб/чел, оказалась Ровенская область, которой уступили первенство Винницкая и Житомирская. В «синем» рейтинге среди активнейших пользователей Facebook победу получила Винницкая область, которой с результатом 2481 Мб/чел удалось опередить Одесскую и Киевскую области.

Наиболее активные пользователи сети YouTube проживают в самой «красной» области – Житомирской, 8778 Мб/чел, за которой идут Винницкая и Кировоградская. В Житомирской области находятся и самые ярые любители сети TikTok – 2390 Мб/чел, поэтому ей присвоен одновременно и черный цветовой код; на втором месте в «черном» рейтинге находятся Винницкая и Ровенская области. Поклонники другой молодежной соцсети – Likee – преимущественно живут в «розовой» Днепропетровской области – 957 Мб/чел; второе и третье места принадлежат Херсонской и Харьковской областям.

И, наконец, «желтой» областью, в которой наблюдался наибольший трафик приложения Snapchat, стала Волынская область, которая с показателем 195 Мб/чел опередила Закарпатскую и Ровенскую.

Vodafone также выделил населенные пункты с наиболее активными пользователями соцсетей (трафик за месяц):

Сиреневый (Viber) – Калчева, Одесская область, 760 Мб/чел;

Зеленый (WhatsApp) – Каменное, Запорожская область, 1260 Мб/чел;

Голубой (Telegram) – Червона Слобода, Киевская область, 2860 Мб/чел;

Вишневый (Instagram) – Сапожин, Ровенская область, 7076 Мб/чел;

Синий (Facebook) – Стадница, Киевская область, 3146 Мб/чел;

Красный (YouTube) – Норинск, Житомирская область, 9985 Мб/чел;

Черный (TikTok) – Щеглиевка, Житомирская область, 2980 Мб/чел;

Розовый (Likee) – Шпола, Черкасская область, 2832 Мб/чел;

Желтый (Snapchat) – Седлище, Волынская область, 297 Мб/чел.

Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, проживающего в данном регионе. Чтобы максимально снизить погрешность, специалисты компании исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей соцсети или мессенджера.

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