Попит на рішення Apple у корпоративному секторі зростає

7 сентября 2023 г., 18:20

0

Tweet

В опитуванні, яке провело Dimensional Research, серед ІТ-лідерів в організаціях з 1000 і більше співробітників було виявлено, що інтерес до рішень Apple на підприємствах продовжується.

Серед опитаних 76% відмітили, що використання пристроїв Apple в їхніх компаніях зросло за останній рік. Серед головних причин вони відзначили те, що рішення цього виробника підвищують продуктивність, особливо для гібридних та віддалених працівників.

Слід зазначити, що результати опитування напрочуд добре узгоджуються з даними аналогічного опитування рік тому.

Більш половини респондентів зазначили, що використання пристроїв Apple за останній рік зростало швидше, ніж пристроїв на Windows або Android. Найбільшим фактором цього процесу став iPhone: 66% опитуваних відмітили, що з усіх пристроїв Apple використання смартфонів зросло найбільше. Два роки тому найбільше збільшився показник ноутбуків Mac.

Тим часом iPad в опитуванні зберіг лідерство як найпопулярніший планшет для бізнес-користування. Основними факторами, що зумовлюють цей попит, є мобільність, попит працівників, а також вимоги гібридної та віддаленої роботи. Загалом ІТ-лідери зазначили, що 82% їхніх користувачів віддають перевагу сенсорному екрану перед традиційними комп'ютерними інтерфейсами.

Майже 90% респондентів погодилися, що їхні організації виграли від надання працівникам пристроїв Apple. Дві третини з них особливо відзначили підвищення продуктивності як найбільший виграш. З великим відривом (56% проти 15%) вони сказали, що пристрої iPhone та iPad, зокрема, кращі за своїх конкурентів, коли йдеться про допомогу членам команди, які працюють віддалено чи гібридно.

Безпека – ще одна важлива причина, чому обирають саме техніку Apple. Три чверті респондентів стверджують, що рішення саме цього виробника є більш безпечними, ніж інші типи пристроїв. Вони вважають, що продукти Apple з меншою ймовірністю стануть мішенню для загроз безпеки або будуть зламані, коли на них націляться.

На жаль, таке сприйняття може відставати від реальності. Загрози, характерні для систем від Apple, насправді зростають - здебільшого через успіх компанії саме у корпоративному секторі. Хоча ці пристрої Apple, безумовно, все ще менше піддаються атакам, ніж інші платформи, вони стають об’єктами атак частіше, ніж раніше. На щастя, зараз також є більше варіантів, коли справа доходить до готових рішень безпеки Apple для підприємств.

Але, що цікаво, опитуванні фахівці були менш впевненими у власних практиках управління пристроями, ніж у рішеннях Apple. Лише 35% охарактеризували свої можливості управління цими пристроями як “зрілі”, а 93% сказали, що їхні організації виграли б від додаткових можливостей управління.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні